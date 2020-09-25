«Они опаздывают и ленятся, а страдает мое дело» — как полька построила бизнес в «налоговом раю» на Мальте

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива

Марта Дрейфус-Стажик из польского города Ольштын уехала жить на Мальту и запустила там бизнес — фитнес-туроператор Fitness4Malta . Теперь девушка зарабатывает на спортивных иностранцах, любителях йоги и желающих похудеть или выучить язык. О том, как «мальтийская лень» мешала ей развивать свое дело, а система налогообложения, наоборот, помогала, Марта рассказала в материале.

Приехала учиться и открыла нишевый бизнес

— Я уехала из Польши в возрасте 17 лет. Шел 2003 год, я только окончила школу в городе Ольштын и хотела продолжить обучение в США, о чем мечтала с детства. Я начала учиться, но образование в Америке требует огромных финансовых вложений, особенно для тех, кто не является гражданином. Поэтому, когда 1 мая 2004 года Польша вошла в Евросоюз, я подумала, что можно вернуться в Европу. Для граждан Польши открылись возможности обучения в любой из стран — участниц ЕС. Поэтому я изучила учебные программы многих стран и выбрала Мальту: там обучение было практически бесплатным.

Во время учебы устроилась работать в крупную шведскую компанию. Да, именно в шведскую, ведь Мальта, благодаря своей налоговой политике, привлекает многие компании открывать у них бизнес или филиал. Особенно это касается сферы онлайн-игр и интернет-казино, для которых действуют существенные ограничения в других странах. Так что я воспользовалась возможностью получать «западную» зарплату, находясь в одной из самых бюджетных для жизни стран ЕС.

Во время работы я поняла, что с условиями, которые предлагает Мальта предпринимателям, нет смысла годами работать «на дядю». Я видела огромные возможности и перспективы для открытия собственного бизнеса. Во-первых, Мальта — член ЕС и ВТО, соблюдает все их директивы. Во-вторых, для бизнеса здесь хорошие налоговые условия: налог на прибыль — 5%, если не являешься резидентом Мальты.



Фото из личного архива

В 2010 году я запустила собственный информационный портал о туризме на Мальте для поляков. Назвала его «Планы на отпуск» и начала предлагать рекламу мальтийским турфирмам и отелям. На Мальте для такого рода бизнеса не требуется регистрация компании, можно работать как «самозанятый предприниматель». Оформить это легко и почти бесплатно.

Несмотря на то, что ресурс находился на польском домене, регистрировали его на Мальте. Ниша оказалась довольно узкой, зато конкурентов не было. Некоторое время я развивала портал и налаживала контакты с турфирмами и отелями, привлекая больше клиентов. Затем вышла замуж и решила посвятить больше времени отношениям и семье, поэтому продала портал.

Мой муж — француз, владелец офшорной компании на Мальте. Мы часто путешествовали, и в одной из таких поездок я познакомилась с новым для меня сервисом — фитнес-туроператорами. Такие компании появлялись во многих странах, где мы бывали, и активно развивались, привлекая любителей путешествий и здорового образа жизни. Но на Мальте ничего подобного не было. Так и возникла идея для моего бизнеса.

Бизнес с минимальными вложениями

В 2013 году я запустила первый на Мальте фитнес-туроператор — Fitness4Malta. Мы предлагаем путешественникам со всего мира туры на острова Мальту и Гоцо с фитнес-программой. Она может включать в себя различные виды активностей в зависимости от желания клиентов: бег, гимнастика, йога, плавание, бокс и др. И все эти занятия — на фоне роскошных мальтийских пейзажей в компании единомышленников из разных стран.



Фото из личного архива

Помимо спортивных программ мы также предлагаем туры с возможностями для активного отдыха — виндсерфинг, поездки на велосипедах и сигвеях, занятия скалолазанием, сплавы на байдарках, участие в фитнес-конвенциях и других ивентах и т.д. За две недели человек может перепробовать все доступные виды активности или сконцентрироваться на чем-то одном. Мы разработали как одиночные туры, так и пакеты для пар, семей, компаний друзей, групп коллег и спортивных сообществ.

Для старта проекта не понадобилось каких-то существенных вложений. Основной статьей расходов стало создание сайта — обошлось мне в € 500 вместе с услугами дизайнера и копирайтера.

Прежде чем начать возить группы, потребовалось договориться с владельцами спортивных бизнесов и индивидуальными инструкторами о партнерстве — мы приводим им клиентов, они проводят занятия, предоставляя нам скидку за групповой заказ. Главное условие — англоязычный тренер, которого будут понимать люди из разных стран.



Фото из личного архива

Я сама собрала информацию о популярных маршрутах для бега и местах для занятий йогой на Мальте. Составила планы и программы, продумала, как мы будем привозить туристов к этим точкам. Затем связалась с представителями отелей, контакты которых у меня остались со времен предыдущего «польского» сайта, и договорилась о периодическом заселении туристических групп со скидкой.

Когда вся инфраструктура была продумана, я запустила интернет-сайт, на котором разместила несколько предложений — для любителей фитнеса, йоги и бегунов. Рекламировать ресурс сразу начала через поисковики, аудиторию выбирала среди жителей стран ЕС и Восточной Европы.

Завела бизнес-страницу в Facebook. Первое время отвечала на вопросы клиентов сама. Потом наняла помощницу, которая владела несколькими языками, чтобы консультации проходили эффективнее.

Как «мальтийская лень» мешала вести дела

Первая группа туристов набралась довольно быстро. Я помогала клиентам спланировать маршрут, чтобы приехать на Мальту подешевле из разных стран — в ЕС есть много авиакомпаний-лоукостеров, с помощью которых поездка могла обойтись очень бюджетно. В первый приезд в группе было всего 13 человек — многие приезжали с друзьями или партнерами.

Для туристов я составила двухнедельную программу таким образом, чтобы пять дней в неделю у них была возможность заняться каким-либо из видов активности. Старалась, чтобы у ребят был выбор — пойти на фитнес или на йогу, побегать или поплавать и т.д. Также были свободные дни, когда ребята просто отдыхали, ходили по магазинам или на пляж.



Фото из личного архива

Главная сложность в бизнесе для меня — это «мальтийская лень». Причем на всех уровнях. Обращаешься к чиновникам — они отправляют тебя из одного ведомства в другое, лишь бы ничего не предпринимать самим. Хочешь решить какой-то вопрос в банке — учти, что отделения работают только до обеда. Летом в каждой компании с 12:30 до 16:30 — сиеста из-за жары. А вовремя обратно работники не возвращаются практически никогда. Причем речь не только об офисах, но даже об обычных продуктовых — продавец может опоздать и открыть магазин на час позже. Это особый островной менталитет, здесь принято жить не спеша. Но для бизнеса это бывает огромной проблемой.

Как быть уверенной, что мою группу вовремя встретят и обслужат? Пунктуальность — это не та черта, которой могут похвастаться местные работники. Причем в сервисе этого даже не стыдятся — мол, ничего страшного, если ресторан откроется позже или магазин будет закрыт после обеда. Для многих туристов это было непривычно и странно.

Но в целом атмосфера сложилась комфортная и дружественная. Наши туристы познакомились и стали приятелями, вместе отдыхали. Поэтому первый опыт я могу назвать вполне успешным.

Налоговый рай на Мальте

Я стала возить группы на регулярной основе. На Мальте 300 солнечных дней в году, средняя температура — 23 градуса, поэтому бизнес не имеет сезонности — всегда можно найти спортивные активности. Мой фитнес-туроператор начал быстро развиваться. Я даже была удивлена такими темпами. Работало все в комплексе — и реклама в поисковиках и соцсетях, и рекомендации тех, кто уже съездил с нами в тур, и разношерстное мальтийское бизнес-сообщество, которое быстро передавало информацию о новом виде бизнеса.

Даже сейчас для моего бизнеса не требуется оформлять «компанию». Я продолжаю работать как «самозанятый предприниматель». Со мной в команде еще два человека, которые занимаются организацией и планированием туров, договоренностями с подрядчиками на всех этапах. А также есть сотрудники, которые консультируют в соцсетях или отвечают на запросы по электронной почте.



Фото из личного архива

Как предприниматель я плачу премию социального страхования. Ее нужно перечислять еженедельно, счета выставляются каждый понедельник, размер премии составляет от € 28 до € 42.

Также выплачиваю подоходный налог. € 8500 — это минимум дохода, который не облагается налогом. Доход от € 8,5 до € 14,5 тысячи облагается налогом в 15%. Если заработали от € 14,5 до € 19,5 тысячи — то 25%, доход от € 19,5 — налог 35%. По европейским меркам это райские условия. Мальта заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, поэтому и проводит такую политику.

Сама я выплачиваю налог для доходов свыше € 19,5 тысячи в месяц. К тому же добавляется НДС с товаров и услуг — 18%. Правда, если у компании доход ниже € 35 тысяч, то от него освобождают.

Расширение бизнеса: как заработать на желающих похудеть

Со временем я поняла: этот бизнес хорошо масштабируем. Фитнес-туры можно предлагать не только тем, кто уже активно занимается и тренируется, но и тем, кто хотел бы похудеть или привести себя в форму, совместив процесс с отдыхом. Мы разработали специальные программы для людей с низким уровнем физической подготовки, а также для тех, кто хотел бы сбросить вес. Сотрудничаем с тренерами и диетологами, договорились с ресторанами на особые рационы.



Фото из личного архива

Помимо фитнес-туров с активностями стали предлагать путешествия с изучением языка: на Мальте английский — второй государственный язык. Легко можно было возить группы из восточноевропейских стран. Я связалась с несколькими частными преподавателями, а также с руководителями языковых школ, обсудила возможности партнерства. Идею встретили с интересом, поэтому мы решили запустить «языковые» туры сразу же. И оказалось, что они весьма востребованы у молодежи и студентов из разных стран.

Также я видела заинтересованность со стороны компаний, которые хотели проводить выездные тимбилдинги и корпоративы в теплых странах. Им решила предлагать корпоративные туры, которые помогали бы вовлекать сотрудников разного темперамента. В программу включали как активный, так и пляжный отдых, подвижные и интеллектуальные развлечения, а также понятные всем походы в заведения и развлекательные центры.



Фото из личного архива

Все три направления — фитнес, изучение языков и корпоративный отдых — оказались востребованными. Поэтому я запустила дополнительный проект — Ready4Malta . И получила лицензию от министерства туризма. С 2013 года услугами моего бизнеса воспользовалось более 3 тыс. человек. В 2019 году мы организовали поездки для более чем 50 групп разной численности.

Провальный 2020 и надежды на лучшее

В 2020 году, конечно, моему бизнесу, как и всей туристической отрасли в мире, был брошен вызов. С марта до июля мы не работали — просто не было возможности. К нам не могли приехать туристы, к тому же организовать для каждого изолированные условия было бы невозможно, учитывая нашу специфику (работа с тренерами и инструкторами).

К счастью, у меня не было штата сотрудников, которым нужно было бы выплачивать зарплаты. Поэтому убытков не было. Налоговая система позволила не платить взносы весь тот период, что мой доход не достигал € 8500. Поэтому мы просто ждали, когда границы будут открыты и возобновится авиасообщение хотя бы с некоторыми странами.



Фото из личного архива

1 июля Мальта стала принимать авиарейсы. Мы заранее начали рекламную кампанию в социальных сетях, сообщая, что к нам уже можно приезжать. Решили, что будем предлагать программы для бегунов и любителей походов и хайкинга — для них возможны были занятия без контакта с инструктором и необходимости находиться в спортивном зале. Но затем доработали программы фитнеса и йоги таким образом, чтобы занятия проходили на открытом воздухе с соблюдением дистанции.

Спрос был низким, мы получали единичные вопросы, но заявок на туры — не было. Тогда разработали специальные предложения со скидкой, чтобы привлечь туристов (€ 400 за 8 дней). На сайте разместили раздел с подробной информацией об условиях и мерах безопасности в период COVID-19.

Нам удалось собрать несколько групп на август и сентябрь. Конечно, это очень скромный уровень по сравнению с тем, чего мы добивались в прошлые годы. К тому же многие сейчас опасаются второй волны пандемии, некоторые страны снова закрывают границы и вводят ограничения. Поэтому пока мы очень осторожно предлагаем наши услуги и обеспечиваем гарантию возврата средств на случай, если поездку придется отменять.

Конечно, я очень надеюсь на то, что пандемия закончится в скором будущем. От этого зависит не только мой бизнес, но и судьба отрасли в целом. Знаю, что многие несли огромные убытки. И отчасти радуюсь тому, что меня такая участь не постигла. Но очень хочу продолжать работу, развивать проект и видеть результаты своей работы.

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