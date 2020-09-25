Могут «стрелять» слезоточивым газом. Узнали, кто продает Беларуси водометы

Источник материала: KYKY

Канадская газета The Globe and Mail выяснила , кто производит водометы, которые используют для подавления протестов в Беларуси. Оказалось, их собирает канадская фирма Streit Group, только не на территории своей страны, а в ОАЭ.

Эту фирму еще в 90-х основал Герман Гуторов. Изначально он занимался производством инкассаторских машин, которые поставлял в Россию, затем начал делать бронированные машины. Уже к 2005 у фирмы было 12 производственных площадок, в том числе в ОАЭ, Канаде, США, Иордании, Турции, Пакистане, Таиланде, Индонезии, Ираке.

Globe and Mail пишет, что сейчас бренд Streit – это обычное явление в горячих точках по всему миру: от Южного Судана до Ливии. Что ж, теперь и в Беларуси.

Streit Group производит «машину», у которой имеется три водомета с резервуаром для воды на пять тысяч литров, способных стрелять на до 70 метров. Также этот агрегат можно «дополнить» гранатометами для стрельбы дымом и баллонами со слезоточивым газом. Эти машины называются Predator. Беларуский журналист Франак Вякорка ранее заявлял, что у беларуского правительства есть десятки таких.

Что интересно, раньше фирма могла заключать контракты на поставку с кем угодно, но с 2018 года правила игры поменялись: теперь каждая сделка Streit Group должна быть одобрена федеральным правительством Канады. Как пишет Globe and Mail, водометы этой фирмы – ключевое оружие из арсенала силовиков Лукашенко. Получается, если сейчас они выйдут из строя, новые в Беларусь уже не завезут?

Опять же, все зависит от решения Канады. Но Павел Латушко уже призвал канадское правительство игнорировать инаугурацию Лукашенко и ввести санкции против политики так называемого президента.

Фото обложки: инициатива «Фотографы против» .