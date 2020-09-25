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Могут «стрелять» слезоточивым газом. Узнали, кто продает Беларуси водометы
Источник материала: KYKY>
Канадская газета The Globe and Mail
Эту фирму еще в 90-х основал Герман Гуторов. Изначально он занимался производством инкассаторских машин, которые поставлял в Россию, затем начал делать бронированные машины. Уже к 2005 у фирмы было 12 производственных площадок, в том числе в ОАЭ, Канаде, США, Иордании, Турции, Пакистане, Таиланде, Индонезии, Ираке.
Globe and Mail пишет, что сейчас бренд Streit – это обычное явление в горячих точках по всему миру: от Южного Судана до Ливии. Что ж, теперь и в Беларуси.
Streit Group производит «машину», у которой имеется три водомета с резервуаром для воды на пять тысяч литров, способных стрелять на до 70 метров. Также этот агрегат можно «дополнить» гранатометами для стрельбы дымом и баллонами со слезоточивым газом. Эти машины называются Predator. Беларуский журналист Франак Вякорка ранее заявлял, что у беларуского правительства есть десятки таких.
Что интересно, раньше фирма могла заключать контракты на поставку с кем угодно, но с 2018 года правила игры поменялись: теперь каждая сделка Streit Group должна быть одобрена федеральным правительством Канады. Как пишет Globe and Mail, водометы этой фирмы – ключевое оружие из арсенала силовиков Лукашенко. Получается, если сейчас они выйдут из строя, новые в Беларусь уже не завезут?
Опять же, все зависит от решения Канады. Но Павел Латушко уже призвал канадское правительство игнорировать инаугурацию Лукашенко и ввести санкции против политики так называемого президента.
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Канадская газета The Globe and Mail выяснила, кто производит водометы, которые используют для подавления протестов в Беларуси. Оказалось, их собирает канадская фирма Streit...
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