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От одной к другой: в сети обсуждают новый роман Тимати
25.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский рэп-исполнитель Тимати спровоцировал слухи о новом романе: после расставания с моделью Анастасией Решетовой звезду заметили в компании яркой блондинки.
© Sputnik / Владимир Песня
Не прошло и нескольких недель после того, как Решетова объявила о разрыве с Тимати, поблагодарив его за жизненные уроки и сына Ратмира, как на горизонте появилась новая претендентка на сердце музыканта.
В сети обсуждают новый "роман" Тимати: поклонники заподозрили, что музыкант влюбился в тату-мастера своего салона Анну Дарбицкую.
Слухи спровоцировала серия совместных снимков пары, опубликованная в личном Instagram блондинки.
"Теперь можно", – подписала Дарбицкая и поставила множество сердечек под фото.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать: фанаты тут же решили, что тату-мастер разрушила отношения Тимати и Решетовой и теперь наслаждается своей победой.
"Потом беременность, ребенок и до свидания"; "Мать своего ребенка променять на это?"; Тимати не успевает с одной разойтись, как прыгает к другой", –прокомментировали фолловеры.
Напомним, Тимати ни разу не был женат, но воспитывает дочь и сына от разных девушек: старшую Алису и маленького Ратмира.
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Не успел лидер Black Star расстаться с матерью своего сына Анастасией Решетовой, как спровоцировал слухи об отношениях с тату-мастером.
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