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Норвегия также не признала Лукашенко законным президентом

25.09.2020 11:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Об инаугурации и результатах президентских выборов в Беларуси в своем Twitter высказался государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.

Норвегия не входит в Евросоюз, однако присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси.

«Полусекретная „инаугурация“ не дает легитимности. „Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», — написал норвежский дипломат, передает tut.by.

 
 
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Об инаугурации и результатах президентских выборов в Беларуси в своем Twitter высказался государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.
 
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