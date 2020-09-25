|
Норвегия также не признала Лукашенко законным президентом
25.09.2020 11:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Об инаугурации и результатах президентских выборов в Беларуси в своем Twitter высказался государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.
Норвегия не входит в Евросоюз, однако присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси.
«Полусекретная „инаугурация“ не дает легитимности. „Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», — написал норвежский дипломат, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об инаугурации и результатах президентских выборов в Беларуси в своем Twitter высказался государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)