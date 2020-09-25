Норвегия также не признала Лукашенко законным президентом

Источник материала: Ежедневник

Об инаугурации и результатах президентских выборов в Беларуси в своем Twitter высказался государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.

Норвегия не входит в Евросоюз, однако присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси.

«Полусекретная „инаугурация“ не дает легитимности. „Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», — написал норвежский дипломат, передает tut.by.