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Горбачев прокомментировал акции протестов в Беларуси

25.09.2020 11:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев сказал, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает протестующих.

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — рассказал Горбачев изданию «Подъем».

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко состоялась в среду, 23 сентября, во Дворце независимости. Впервые на церемонию не были приглашены главы государств и иностранные дипломаты.

 
 
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Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев сказал, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает протестующих.
 
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