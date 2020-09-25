Частные дома с оригинальной архитектурой. Смотрите, что строят люди в других странах

Источник материала: Tut.by

Незаурядные люди выбирают соответствующие дома — так появляются здания в виде шишек или винных бочек, с красочными фасадами и удивительными ставнями. Издание AD собрало самые необычные дома мира.

Дом-пузырь

Архитектор Антти Ловаг считал, что пещера — естественная среда обитания человека, поэтому в нее и нужно вернуться. Из-за этого все его проекты, построенные на юге Франции, напоминали природные убежища с округлыми стенами и не раз попадали в списки «Самые необычные дома в мире». Несмотря на подобную форму, люди ценили дома Ловага, в одном из таких «пузырей» даже жил известный модельер Пьер Карден. По комфорту эта пещера ничем не уступает обычному жилью: здесь есть двухуровневая гостиная с камином, оборудованная кухня с выходом в столовую, кабинет, две спальни, две ванные комнаты, тренажерный зал, а также терраса и внутренний сад.







Дом-кокон

Особенность этого здания в его остеклении. Над коридором, соединяющим пространства дома, есть несколько световых люков, созданных на основе цветовой теории Гете: оттенки варьируются от ярко-красного до темно-желтого. И если первый ассоциируется с закатом, отдыхом, а потому располагается ближе к спальне, то второй — побуждает к активности и установлен у входа в гостиную.









Очень узкий дом

Дом такой формы архитекторы Frankie Pappas придумали, чтобы не побеспокоить ни одно дерево или куст. Они не просто отыскали природные пустоты и на их основе сформировали план здания, но и подвергли весь участок лазерному сканированию. Это позволило создать 3D-модель, учитывающую буквально каждую веточку: сверяясь с ней, архитекторы построили здание, которое идеально вписалось в природную среду.









Ярко-красный дом

Форма дома максимально проста: это прямоугольник с двускатной крышей и лаконичными окнами. Именно так чаще всего изображают жилье дети. Но вот фасад здания делает его уникальным — ярко-красный цвет контрастирует с зеленью и небом, поэтому сооружение видно издалека. У архитектора не было задачи сделать проект дома необычной формы, он лишь хотел создать сооружение, которое станет ориентиром для местных жителей и путешественников. Ведь из-за уединенного местоположения и однородного ландшафта здесь было очень легко заблудиться.













Цветной дом

Архитектор Давиде Макулло протестует против скучных зданий, поэтому строит дома необычной формы и с яркими фасадами. Это здание Макулло возвел в живописной швейцарской деревне Валь-Каланка из экологически чистых материалов и облицевал фасад зелеными, пурпурными и белыми панелями, расположенными вертикально. Только благодаря наличию дверей и окон можно понять, что это дом, а не инсталляция художника.





Дом-шайба

Solo House — это загородная резиденция, расположившаяся среди густого леса в Испании. Из-за живописного ландшафта архитекторы задумали сделать здание почти незаметным, очень простым и не отвлекающим внимания от природы. Частично это им удалось, вилла действительно сливается с окружающей средой, поскольку здесь почти нет стен — есть лишь перегородки и остекление. Но простым строение назвать сложно — оно выглядит как летающая тарелка, приземлившаяся в лесу.









Микродом для работы в саду

Проект Workstation возник в период вынужденной изоляции из-за пандемии COVID-19. Венгерские дизайнеры Hello Wood, осознав необходимость в уединенной «рабочей ячейке», спроектировали быстровозводимую кабину, которую можно разместить на небольшой лужайке в лесу или во дворе собственного дома. Конструкция из пятнадцати многоугольных граней сложная, зато интерьер максимально прост — чтобы настраивать на рабочий лад.



Фото: Workstation

Дом с необычным фасадом

Сооружение попало в подборку «Необычные дома мира» благодаря своему фасаду, целиком состоящему из ставней. Они подвижны и автоматизированы, поэтому с помощью специального механизма можно регулировать освещенность или образовывать необычные балконы. Кстати, в закрытом виде фасад дома серый, но внутренние стороны жалюзи отделаны красными и синими панелями, поэтому во время их раскрытия здание оживает и наполняется красками.



Фото: Yuri Palmin

Дом-цветок

Форма этого необычного здания напоминает раскрывшийся цветок, сливающийся с ландшафтом. По замыслу архитекторов, бюро J. Mayer H., дом и природа должны были стать единым целым. Поэтому в конструкции нет острых углов и прямых линий — только плавные изгибы и округлые формы, вызывающие ассоциации с холмами и горами.



Фото: Илья Иванов

Дом c крышами-конусами

Если не знать, что это жилой дом, можно подумать, будто перед вами одна из старинных сушилен для солода, которые сохранились в Англии со Средневековья. Здание с кластерами невысоких башен было давней мечтой заказчиков, поэтому они обратились в студию ACME, чтобы спроектировать его современную интерпретацию. Архитекторы построили четыре «корпуса» и сгруппировали их вокруг центрального трехсветного пространства с винтовой лестницей. Поднявшись по ней, можно попасть в любую башню со спальнями в мансардных комнатах.









Хижина на высоких сваях

Это сооружение определенно понравится тем, кто в детстве мечтал о доме на дереве. Более того, там может пожить каждый желающий, потому что здание на ножках сдается в аренду. Автор проекта — архитектор Эспен Сурневик — хотел создать дом, который легко впишется в природный ландшафт, но в то же время не будет являться его частью. Он отбросил идею деревянной конструкции и задействовал контрастный черный металл. Здание вмещает в себя небольшую кухню, ванную комнату и мезонин с двуспальной кроватью. Еще несколько дополнительных спальных мест спрятаны в стенах. Всего на площади 40 м² могут поместиться шесть человек.



Фото: Rasmus Norlander, Up Norway/ Fredrik Bye

Дом-бочка

Хозяева изначально хотели себе интересное жилье, поэтому не просто пришли в бюро, а устроили конкурс на лучший дизайн необычного дома.



Фото: birdsportchmouthrussum.com

Его победителями стали лондонские архитекторы Birds Portchmouth Russum Architects, которые предложили построить особняк, похожий на винную бочку и окруженный фантастическими видами. Дом состоит из двух крыльев, симметрично украшенных двумя цилиндрическими башнями. А посередине находится конструкция, которую архитекторы как раз и сравнивают с бочкой.