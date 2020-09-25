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Под Гродно водитель BMW решил опередить по обочине и устроил лобовую аварию: один человек погиб

25.09.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовой аварии под Гродно, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось утром 25 сентября вблизи микрорайона Погораны-Кошевники.
Предварительно установлено, что 22-летний водитель BMW ехал в сторону областного центра. В какой-то момент он по гравийной обочине стал опережать автомобили, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Hyundai.


В результате ДТП 40-летний водитель Hyundai от полученных травм умер на месте происшествия. Водителя BMW с различными телесными повреждениями госпитализировали.

 
Теги: Гродно
 
 
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Происшествие случилось утром 25 сентября вблизи микрорайона Погораны-Кошевники.
 
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