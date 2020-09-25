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Под Гродно водитель BMW решил опередить по обочине и устроил лобовую аварию: один человек погиб
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовой аварии под Гродно,
Происшествие случилось утром 25 сентября вблизи микрорайона Погораны-Кошевники.
В результате ДТП 40-летний водитель Hyundai от полученных травм умер на месте происшествия. Водителя BMW с различными телесными повреждениями госпитализировали.
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Происшествие случилось утром 25 сентября вблизи микрорайона Погораны-Кошевники.
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