Под Гродно водитель BMW решил опередить по обочине и устроил лобовую аварию: один человек погиб

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовой аварии под Гродно, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось утром 25 сентября вблизи микрорайона Погораны-Кошевники.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель BMW ехал в сторону областного центра. В какой-то момент он по гравийной обочине стал опережать автомобили, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Hyundai.





В результате ДТП 40-летний водитель Hyundai от полученных травм умер на месте происшествия. Водителя BMW с различными телесными повреждениями госпитализировали.