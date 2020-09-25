|
Оплату жилья в командировках будут компенсировать по-другому
Источник материала: Myfin
Индивидуальные предприниматели и организации, независимо от формы собственности, кроме бюджетных организаций, могут самостоятельно принимать решение, каким образом возмещать расходы по найму жилого помещения: с подтверждающими документами либо без них.
Если наниматель принимает решение о возмещении работникам расходов по найму жилого помещения на основании подтверждающих документов, но при их отсутствии у командированного работника, указанные расходы возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% от размеров, установленных по найму жилого помещения, в зависимости от страны командирования (в пределах Беларуси либо за границу). Конкретный размер возмещения устанавливается нанимателем в локальном правовом акте, сказано в документе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси изменятся порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. Это предусмотрено постановлением правительства 550 от 22 сентября, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)