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Оплату жилья в командировках будут компенсировать по-другому

25.09.2020 11:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Индивидуальные предприниматели и организации, независимо от формы собственности, кроме бюджетных организаций, могут самостоятельно принимать решение, каким образом возмещать расходы по найму жилого помещения: с подтверждающими документами либо без них.

Если наниматель принимает решение о возмещении работникам расходов по найму жилого помещения на основании подтверждающих документов, но при их отсутствии у командированного работника, указанные расходы возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% от размеров, установленных по найму жилого помещения, в зависимости от страны командирования (в пределах Беларуси либо за границу). Конкретный размер возмещения устанавливается нанимателем в локальном правовом акте, сказано в документе.

 
 
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В Беларуси изменятся порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. Это предусмотрено постановлением правительства 550 от 22 сентября, сообщает...
 
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