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Обзор финансовых событий первой половины сентября 2020 года

25.09.2020 11:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Проезд во всем наземном транспорте Минска можно теперь оплачивать смартфоном

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях белорусской столицы. Сервис TIX внедрил Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс». Главные преимущества современной технологии — надежность оплаты и гарантированное списание суммы при нажатии за 1 поездку. Операция не откладывается и проводится в реальном времени.

В Беларуси заработал сервис переводов с карты на карту Visa Alias по номеру мобильного

В Беларуси заработал глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту Visa Alias. Чтобы отправить денежные средства, достаточно знать номер телефона получателя. Первым в стране технологию презентовал БПС-Сбербанк.


Фото: Myfin.by

Председателем Ассоциации белорусских банков избран Владимир Драгун

Совет Ассоциации белорусских банков избрал Председателем Ассоциации Владимира Драгуна. С июня 2015 г. по март 2020 г. возглавлял ОАО «СтатусБанк».

Новости банковского рынка Российской Федерации

Искусственный интеллект в Сбербанке выдал бизнес-клиентам кредиты на 274 млрд рублей

 
Теги: Минск
 
 
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Нацбанк продлевает запрет кредитования до середины октября. В Беларуси заработал сервис переводов с карты на карту Visa Alias по номеру мобильного. Проезд в наземном...
 
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