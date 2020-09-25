Обзор финансовых событий первой половины сентября 2020 года

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Новости банковского рынка Республики Беларусь



Проезд во всем наземном транспорте Минска можно теперь оплачивать смартфоном

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях белорусской столицы. Сервис TIX внедрил Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс». Главные преимущества современной технологии — надежность оплаты и гарантированное списание суммы при нажатии за 1 поездку. Операция не откладывается и проводится в реальном времени.

В Беларуси заработал сервис переводов с карты на карту Visa Alias по номеру мобильного

В Беларуси заработал глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту Visa Alias. Чтобы отправить денежные средства, достаточно знать номер телефона получателя. Первым в стране технологию презентовал БПС-Сбербанк .



Фото: Myfin.by

Председателем Ассоциации белорусских банков избран Владимир Драгун

Совет Ассоциации белорусских банков избрал Председателем Ассоциации Владимира Драгуна. С июня 2015 г. по март 2020 г. возглавлял ОАО «СтатусБанк».

Новости банковского рынка Российской Федерации

Искусственный интеллект в Сбербанке выдал бизнес-клиентам кредиты на 274 млрд рублей