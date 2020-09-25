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Обзор финансовых событий первой половины сентября 2020 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Проезд во всем наземном транспорте Минска можно теперь оплачивать смартфоном
В Беларуси заработал сервис переводов с карты на карту Visa Alias по номеру мобильного
В Беларуси заработал
Председателем Ассоциации белорусских банков избран Владимир Драгун
Совет Ассоциации белорусских банков избрал Председателем Ассоциации Владимира Драгуна. С июня 2015 г. по март 2020 г. возглавлял ОАО «СтатусБанк».
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Нацбанк продлевает запрет кредитования до середины октября. В Беларуси заработал сервис переводов с карты на карту Visa Alias по номеру мобильного. Проезд в наземном...
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