Лилия Кобзик: Северной Кореи у нас никогда не будет

Известный белорусский эксперт в области туризма в соцсетях поделилась своим видением формирования белорусской нации:





— Беларусь 2020. Адчайная барацьба за дэмакратычныя цывілізацыйныя каштоўнасці — трагічная, ахвярная, з каханнем, крывёю, злачынствамі і моцай чалавечага духа. Фантастычны нацыянальны ўздым, прычым фактычна без існуючых нацыянальных беларускамоўных лідараў.





Але з моцным фонам бел-чырвона-белых сцягоў, беларускамоўнай музычнай культурай, салідарнасцю і самаахвярнасцю. Народ і сістэма — сам на сам, адзін супраць аднаго. Так гартуецца наша нацыя. Так робіцца гісторыя. Ідзе сваім цяжкім шляхам наперад. Рушыць у будучыню.





Салідарнасцi », Лилия Кобзик рассказала, каким она видит будущее Беларуси. Вскоре, в беседе с корреспондентом «», Лилия Кобзик рассказала, каким она видит будущее Беларуси.





О тени 2010-го





— В демократических странах выборы — это просто выборы. А у нас это беда, которую не знаешь, как пережить. Мне кажется, что у нас многие сравнивают сегодняшнюю ситуацию с 2010-м. Тогда также была надежда на перемены, а все закончилось депрессией. И сейчас очень многие, когда разговор заходит о прогнозах, очень боятся повторения тех событий. Что снова будет страшный 2010 год.





Многие переживают: смогут ли демократические силы взять верх в этот раз. И скоро ли это произойдет. Я думаю, что не решится быстро. Это стало понятно в первые недели после выборов, если не раньше. У нас другой путь. И он не быстрый.





О неизбежности перемен





— У нас подчеркнуто мирный протест. У него во многом женское лицо. Он абсолютно не брутальный. Даже в день инаугурации мы видим шутки в интернете, в соцсетях, мемы, людей в коронах. В Украине в схожей ситуации люди бы протестовали с первых минут.





Но ощущение перемен витает в воздухе. И власти это тоже чувствуют и понимают, что перемены идут. В первую очередь тот, кто во главе.





Белорусы хотят мирных перемен. И они придут. Вопрос только в том, как скоро. Нельзя с точностью сказать, что это случится, к примеру, до Нового года. Но они будут. И Беларусь станет демократическим государством.





Мы определенную линию уже пересекли. И назад общество не вернется. Устроить здесь Северную Корею, я думаю, невозможно. Венесуэлу? Можно, но как надолго?





О самоорганизации





— У дворовой самоорганизации белорусов, которую мы видим после выборов, есть два момента. Положительный заключается в том, что мы таким образом наблюдаем зарождение гражданского общества, которого у нас не было.





Но с другой стороны, в рамках этой системы у подобных объединений нет перспективы в практической плоскости. Как в том же туризме. Как ни старайся, ни создавай свой бизнес, власть все равно будет вмешиваться в твое дело. Существует идеология, которая зарубит все эти инициативы.





Вот люди требуют, чтобы коммунальные службы перекрасили лавочки, поменяли детскую площадку. Но я вижу, как они буквально лбом упираются в стену. Система заточена под другие механизмы. Все идет сверху, не снизу, когда руководители избраны народом, а не назначены.





В нашей вертикали произошла селекция, итогом которой стало то, что существует определенная планка, не позволяющая воплощать многие идеи.





Если подытожить. Очень хорошо, что белорусы начинают объединяться. Но система будет препятствовать этому. Речь идет скорее о работе на будущее.





О становлении нации





— Главное же в том, что как я и писала, мы наблюдаем сейчас очередной этап становления нашей нации. Это, наверное, важнее того, когда же наступят перемены. Ведь в историческом измерении — год, два, даже пять — это не так и много.

Сейчас мы проходим свой путь к Беларуси.

Тот же флаг, который на наших улицах сегодня, он у белорусов появился только в 1918-м. и потом какой была тяжелой его судьба. В 90-х наше Возрождение продлилось несколько лет, но сколько люди успели всего сделать и достичь.





И что бы ни происходило сегодня во дворцах и на улицах, что бы ни случилось в августе этого года, история рассудит всех нас.





Нас ждет волна туристов





— Когда Беларусь станет демократической, откроется для остального мира, нас ждет эффект «вау». Пока у нас неспокойно, у нас улица. Но когда все откроется, у нас будет туристов не протолкнуться.





После таких событий, после двух десятков лет своеобразного пути развития, страна открывается. Это будет взрыв интереса к нам, если говорить о туризме. Посмотреть, что за люди здесь живут. А у нас будет столько городских легенд, столько знаков...





Наши улицы, архитектура, они обретают новое звучание. И дело не только в революции. Город, страна открываются для мира с новой стороны.





Я думаю, что большая волна будет на начальном этапе, а дальше нужно будет включать программы. А они есть, не мы первые. Вся Восточная Европа так поднималась.





Мы ведь все еще не прошли процесс декоммунизации. Улицы у нас какие, памятники. У нас все еще действуют различные Советы. Мы до сих пор остаемся островком социализма.





Что у нас сейчас происходит? Мы выбиваемся из этого социализма, коммунизма. И весь этот социализм пытается сохраниться. Сколько еще продержится система?





Я думаю, что гарантом ее сохранения является Россия. Сколько она будет подпитывать нашу власть, на столько все может и растянуться.