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Политолог о тайной инаугурации: Власть понимает, что у нее нет никакого мандата
Источник материала: Партизан
Инаугурация Александра Лукашенко без официального анонса и прямой телетрансляции продиктована неуверенностью в собственной легитимности, говорят эксперты. Это окажет влияние на дальнейшую эрозию государственной вертикали.
23 сентября, в среду, состоялась шестая инаугурация Александра Лукашенко. Мероприятие заранее не анонсировалось, не были приглашены иностранные послы.
Представители правительств Германии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании и ряда других государств раскритиковали тайную церемонию.
А байнет тем временем шутит: какие 80%, такая и инаугурация.
В беседе с «
Как известно, протестующие все равно вышли на улицы белорусских городов.
По мнению политолога, белорусские власти хотели избежать, чтобы протесты шли параллельно инаугурации.
«Но почему не было трансляции по гостелевидению? – задается вопросом эксперт. – Видимо, из этих же соображений: чтобы люди не вышли на улицы. Власть понимает, что у нее нет никакого мандата и кредита доверия людей, поэтому и сделали церемонию тайной».
Худшего послания для вертикали не придумаешь
«Это, конечно, абсолютно абсурдное действие в флагманском исполнении, тем более учитывая тот результат, который оно принесет. Худшего послания собственной вертикали, наверное, не придумаешь сейчас. Очевидно, что такое поведение продиктовано неуверенностью в легитимности. А легитимность – это то, что в том числе позволяло Лукашенко всегда удерживать властную вертикаль в подчинении», – отметил Егоров.
Данное политическое действие Лукашенко, которое выдает его неуверенность, считает эксперт, будет влиять на дальнейшую эрозию государственной вертикали. Также оно будет работать на углубление кризиса администрирования в Беларуси.
По мнению аналитика, люди будут уходить, скорее всего, именно чиновники среднего звена. Они будут понимать, что у этого режима будущего нет.
Патовая ситуация
Рассуждая об акциях протеста, которые не стихают уже полтора месяца, Андрей Егоров заметил, что в стране сложился временный паритет сил, и это работает на углубление и формирование двоевластия в стране. Власти ничего не могут сделать с идущими протестами, но и протестующие пока ничего не могут с властями. Это все углубляет политический кризис.
«С другой стороны, нужно понимать, что сами по себе протесты не могут изменить ситуацию кардинально, но они создают контекст и возможность изменения этой ситуации. И здесь важны политические действия, которые будет совершать Координационный совет», – сказал собеседник.
Он напомнил о недавнем разгроме президиума КС. «Сегодня у КС несколько неуверенные и нерешительные действия. Но я надеюсь на скорое изменение данной ситуации», – отметил эксперт.
Он подчеркнул важность политического процесса.
«Если КС не будет укреплять свои связи с различными группами протестующих, не представит какой-то ясный план действий, вряд ли можно надеяться, что в политическом смысле мы сможем выиграть в ближайшее время», – считает Андрей Егоров.
«В целом, анализируя сегодняшнюю ситуацию, нужно признать: система теряет управляемость. Сама инаугурация – это подтверждение того, что наверху не могут справиться с данной ситуацией. Принимаются достаточно абсурдные решения, и очевидно, что они теряют легитимность и поддержку, и что наступает эрозия властной вертикали», – резюмировал аналитик.
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Инаугурация Александра Лукашенко без официального анонса и прямой телетрансляции продиктована неуверенностью в собственной легитимности, говорят эксперты. Это...
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