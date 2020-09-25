Политолог о тайной инаугурации: Власть понимает, что у нее нет никакого мандата

23 сентября, в среду, состоялась шестая инаугурация Александра Лукашенко. Мероприятие заранее не анонсировалось, не были приглашены иностранные послы.





Представители правительств Германии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании и ряда других государств раскритиковали тайную церемонию.





А байнет тем временем шутит: какие 80%, такая и инаугурация.





Ежедневником » старший аналитик, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров объяснил необычный формат данного мероприятия пониманием наверху, что у Лукашенко нет общественной легитимности и поддержки, а также тем, что объявление инаугурации могло бы спровоцировать массовые протесты. В беседе с «» старший аналитик, директор Центра европейской трансформацииобъяснил необычный формат данного мероприятия пониманием наверху, что у Лукашенко нет общественной легитимности и поддержки, а также тем, что объявление инаугурации могло бы спровоцировать массовые протесты.





Как известно, протестующие все равно вышли на улицы белорусских городов.





По мнению политолога, белорусские власти хотели избежать, чтобы протесты шли параллельно инаугурации.





«Но почему не было трансляции по гостелевидению? – задается вопросом эксперт. – Видимо, из этих же соображений: чтобы люди не вышли на улицы. Власть понимает, что у нее нет никакого мандата и кредита доверия людей, поэтому и сделали церемонию тайной».





Худшего послания для вертикали не придумаешь

«Это, конечно, абсолютно абсурдное действие в флагманском исполнении, тем более учитывая тот результат, который оно принесет. Худшего послания собственной вертикали, наверное, не придумаешь сейчас. Очевидно, что такое поведение продиктовано неуверенностью в легитимности. А легитимность – это то, что в том числе позволяло Лукашенко всегда удерживать властную вертикаль в подчинении», – отметил Егоров.





Данное политическое действие Лукашенко, которое выдает его неуверенность, считает эксперт, будет влиять на дальнейшую эрозию государственной вертикали. Также оно будет работать на углубление кризиса администрирования в Беларуси.





По мнению аналитика, люди будут уходить, скорее всего, именно чиновники среднего звена. Они будут понимать, что у этого режима будущего нет.





Патовая ситуация

Рассуждая об акциях протеста, которые не стихают уже полтора месяца, Андрей Егоров заметил, что в стране сложился временный паритет сил, и это работает на углубление и формирование двоевластия в стране. Власти ничего не могут сделать с идущими протестами, но и протестующие пока ничего не могут с властями. Это все углубляет политический кризис.





«С другой стороны, нужно понимать, что сами по себе протесты не могут изменить ситуацию кардинально, но они создают контекст и возможность изменения этой ситуации. И здесь важны политические действия, которые будет совершать Координационный совет», – сказал собеседник.





Он напомнил о недавнем разгроме президиума КС. «Сегодня у КС несколько неуверенные и нерешительные действия. Но я надеюсь на скорое изменение данной ситуации», – отметил эксперт.









Он подчеркнул важность политического процесса.





«Если КС не будет укреплять свои связи с различными группами протестующих, не представит какой-то ясный план действий, вряд ли можно надеяться, что в политическом смысле мы сможем выиграть в ближайшее время», – считает Андрей Егоров.





«В целом, анализируя сегодняшнюю ситуацию, нужно признать: система теряет управляемость. Сама инаугурация – это подтверждение того, что наверху не могут справиться с данной ситуацией. Принимаются достаточно абсурдные решения, и очевидно, что они теряют легитимность и поддержку, и что наступает эрозия властной вертикали», – резюмировал аналитик.