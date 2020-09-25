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Канопацкая критикует команду Тихановской

25.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отсутствие четкой проевропейской повестки, способности взять на себя ответственность за происходящее в стране и попытки угодничать перед Кремлем со стороны «лидеров протестов», находящихся за пределами Беларуси, обрекает эти акции на затухание.



 


Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказала депутат Палаты представителей 6–го созыва, кандидат в президенты Беларуси 2020 года Анна Канопацкая.

Политик обратила внимание на то, что вчера, 23-его сентября, прошла инаугурация Александра Лукашенко, однако она не была тайной, как пишут ряд СМИ.

«Просто Лукашенко провёл ее при ограниченном круге лиц в нетрадиционном формате. Поскольку инаугурация по итогам недействительных выборов не влечёт за собой правовых последствий, легитимность Лукашенко прекращается 5 ноября 2020 года», - отметила она.

Анна Канопацкая убеждена: отсутствие четкой проевропейской повестки, способности взять на себя ответственность за происходящее в стране и попытки угодничать перед Кремлем со стороны «лидеров протестов», находящихся за пределами Республики Беларусь, обрекает эти протесты на затухание.

«Понимание этого в том числе не даёт возможность ЕС принять решительные согласованные меры в отношении диктатора и его окружения. Все происходящее ведёт к утрате европейских перспектив Беларуси и вынужденному политико-экономическому дрейфу в сторону России, с окончательной утратой нашей международной субъектности», - подытожила она.
Напомним, что 23-го сентября Александр Лукашенко тайно вступил в должность Главы белорусского государства.
 
 
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Отсутствие четкой проевропейской повестки, способности взять на себя ответственность за происходящее в стране и попытки угодничать перед Кремлем со стороны...
 
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