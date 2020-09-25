Илон Маск в шоке: первую партию электромобилей в Беларуси рассчитывают выпустить в 2021 году





"Для организации производства электромобилей, любого производства, необходима достаточно серьезная подготовка, финансовые ресурсы, окупаемость. Мы не видим пока такой экономической эффективности. Однако даже с учетом этого поставили задачу в следующем году организовать производство от 500 до 1000 штук", – сказал Сергей Гунько.





По его словам, есть много технических задач и проблем, связанных с программным обеспечением, наличием достаточной зарядной инфраструктуры. Проблемой является и падение заряда аккумуляторов при понижении температуры в зимний сезон.