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Илон Маск в шоке: первую партию электромобилей в Беларуси рассчитывают выпустить в 2021 году

25.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси рассчитывают выпустить первую партию электромобилей в 2021 году, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает БЕЛТА.


"Для организации производства электромобилей, любого производства, необходима достаточно серьезная подготовка, финансовые ресурсы, окупаемость. Мы не видим пока такой экономической эффективности. Однако даже с учетом этого поставили задачу в следующем году организовать производство от 500 до 1000 штук", – сказал Сергей Гунько.

По его словам, есть много технических задач и проблем, связанных с программным обеспечением, наличием достаточной зарядной инфраструктуры. Проблемой является и падение заряда аккумуляторов при понижении температуры в зимний сезон.
 
 
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В Беларуси рассчитывают выпустить первую партию электромобилей в 2021 году, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько,...
 
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