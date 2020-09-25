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Это уже дно или завтра они будут арестовывать наших детей? Вице-премьер Петришенко оправдал задержание беременной на протесте

25.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенковский чиновник возмутился, что беременная женщина пошла на протестную акцию защищать свои права и право своего будущего ребенка жить в нормальной стране.

Это уже дно или завтра они будут арестовывать наших детей? Вице-премьер Петришенко оправдал задержание беременной на протесте
Как сообщалось ранее, в Гродно на протестном воскресном марше 20 сентября была задержана беременная женщина. Кадры задержания появились в интернете и широко обсуждались общественностью. На видео силовик в спецобмундировании затаскивает женщину в автобус, она несколько раз кричит, что она беременна и не пойдет.


Позже Вероника (так зовут жерщину) рассказала TUT.BY, что вышла на улицу, «чтобы мирно отстоять свой голос», и сейчас переживает, чтобы для ее семьи не было никаких последствий — у Вероники есть еще старший ребенок, малышка в то время, когда родители пошли в город, была у родственников.

"Знаете, сейчас такая ситуация… На мой взгляд, в стране происходит что-то далекое от нормального правового государства… Непонятно, какие могут быть последствия. Хотя я ничего противозаконного и плохого не делала — просто мирно и безопасно шла по тротуару с другими людьми. Я таким образом отстаивала свой голос, отданный на выборах. Я не кричала, ни на кого не замахивалась. Да и вообще — мне Конституцией дано право на мирные собрания", - объяснила Вероника тот факт, что была среди протестующих.

И вот инцидент 24 сентября прокомментировал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Оказалось, что чиновника возмутили ни действия силовиков, а участие беременных женщин в несанкционированных мероприятиях.

"Государство дает 126-дневный оплачиваемый больничный лист до родов и после родов. Больничный дается для того, чтобы мама сохранила свое здоровье и здоровье будущего ребенка. Удивляет тот факт, что государство платит ей деньги, а она участвует в таких акциях. 

В целом возмущает отношение матери к своему будущему ребенку. И что удивительно, подобные факты не вызывают возмущения в соответствующих международных организациях, которые занимаются правозащитной проблематикой, - цитирует Петришенко sb.by.

Вот такие чиновники занимают нынче высшие посты в нашей стране. И пусть каждый теперь ответит для себя на вопрос - если это и есть НАША власть, то нужна ли нам ТАКАЯ власть и хотим ли мы с ней жить дальше? 
 
Теги: Гродно
 
 
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