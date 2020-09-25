|
Пьяный мужчина ходил по проезжей части улицы Денисовской, пока его не сбила машина
Источник материала: Tut.by
Пьяный мужчина выкрикивал протестные лозунги на дороге, пока его не сбила машина,
Происшествие случилось 24 сентября, около 22.00, на улице Денисовской. На записи видно, как по дороге из полосы в полосу ходит человек, его объезжают автомобили, а в какой-то момент мужчину сбивает Volkswagen.
В результате ДТП 25-летний минчанин получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД сообщили, что он выкрикивал протестные лозунги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)