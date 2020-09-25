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Пьяный мужчина ходил по проезжей части улицы Денисовской, пока его не сбила машина

25.09.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный мужчина выкрикивал протестные лозунги на дороге, пока его не сбила машина, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Происшествие случилось 24 сентября, около 22.00, на улице Денисовской. На записи видно, как по дороге из полосы в полосу ходит человек, его объезжают автомобили, а в какой-то момент мужчину сбивает Volkswagen.

В результате ДТП 25-летний минчанин получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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