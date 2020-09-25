Лунная программа СССР: о чем рассказали рассекреченные документы

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«Роскосмос» к юбилею первой доставки лунного грунта на Землю межпланетной автоматической станцией («Луна-16») впервые опубликовал рассекреченные документы по советской лунной программе.



Станции «Луна-15» и «Луна-16» в собранном виде. Фото: roscosmos.ru

«Сегодня госкорпорация „Роскосмос“ предлагает вашему вниманию новый комплект рассекреченных документов, рассказывающих о подготовке этой ["Луна-16"] исторической миссии», — говорится на сайте госкорпорации.

В подборке размещены документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса, а также отчеты о проделанной работе и анализе лунного реголита.

О том, чем похожи советская и российская лунные программы, а также о планах СССР по освоению естественного спутника Земли и реализованных миссиях читайте в материале ТАСС .

12 суток до Луны и обратно

Советская лунная программа зарождалась в условиях космической гонки между СССР и США. В то время как Соединенные Штаты развивали программу «Аполлон» по высадке человека на Луну, Советский Союз воплощал собственную программу по освоению спутника.

Согласно предварительному отчету, первостепенной задачей СССР был облет естественного спутника человеком и возвращение на Землю, исследование физических свойств Луны и съемка ее поверхности. Второй этап подразумевал экспедицию космического комплекса «Л-3» на Луну и высадку на поверхность одного космонавта в 1969—1970 годах.

В задачи «Л-3» входило «осуществление посадки на поверхность Луны лунного аппарата с космонавтом, проведение комплекса работ на поверхности Луны по исследованию свойств поверхности, фотографированию района посадки, научным наблюдениям и сбору пород лунного грунта», говорится в документе. Для поддержки миссии на поверхности должен был работать автоматический аппарат Е8. После выполнения необходимых задач космонавт должен был вернуться на Землю. Полное время экспедиции — 12 суток.



Фото: roscosmos.ru

Всего комплекс «Л-3» вмещал двух космонавтов, но только один из них должен был оказаться на поверхности, в то время как американская миссия предусматривала вывод на орбиту комплекса с тремя астронавтами и высадку на поверхность двух из них.

Люди, базы и челнок

Развитие лунной программы в 1970—1985 годах предполагало создание сети обитаемых баз в разных районах естественного спутника Земли, проведение там научных экспериментов и обеспечение транспортной связи. К началу 1970-х годов СССР собирался «обеспечить достаточно продолжительное пребывание космонавтов на Луне примерно 15−20 суток с тем, чтобы можно было провести необходимый объем работ по исследованию района посадки, приобретения опыта проведения человеком различных исследовательских работ и т.д.».

Искусственные спутники и автоматические станции были нужны для решения самостоятельных научных задач и обслуживания обитаемых станций. Эти средства «должны функционировать как во время пребывания экспедиций на Луне, так и между экспедициями, и создание их должно быть предусмотрено в начале 70-х годов», уточняется в отчете.

В частности, спутники на орбите Луны могли создать карты, изучить строение и состав пород поверхности, обеспечить связь между удаленными базами. Часть этих задач должен был решить тяжелый спутник. На поверхность Луны СССР хотел доставить передвижные, астрономические, гелиографические, геофизические и связные станции в 1972—1975 годах, причем вес фототелескопов мог достигать 580 кг, а диаметр планетных телескопов — от 500 мм до 1,5 м. Все это, убеждены авторы отчета, позволило бы исследовать планеты и их атмосферы, вести метеорологические исследования.



Габаритно-весовой макет Н-1 на стартовой площадке. 1967 год. Фото: Wikipedia

Для пилотируемых экспедиций предлагалось создать ракетно-космический комплекс «Л-3М» (модернизация «Л-3»), который сможет находиться на Луне до 20 суток, и начать его эксплуатацию с 1973 года. По задумке, комплекс состоял из двух частей — посадочной (в составе экипажа три человека) и орбитальной (экипаж — два человека). Выводить его на орбиту должна была ракета-носитель «Н-1».

«Создание на Луне баз с длительным временем существования предположительно можно отнести к периоду 1980−1985 годов», — говорится в отчете.

Одна из главных задач для обеспечения жизнедеятельности лунных баз — транспортное сообщение. Она могла решиться с помощью многоразовых транспортных кораблей, которые смогли бы летать по трассе между орбитами около Луны, то есть «выполнять роль парома». Для полета на Землю, считают ученые, могли бы использоваться многоразовые «челночные корабли», с помощью которых можно было бы доставлять как грузы, так и членов экипажа.

Реализованные миссии

Первая автоматическая станция на естественный спутник Земли («Луна-1») была запущена 2 января 1959 года. Однако из-за ошибки в циклограмме она не смогла достичь поверхности небесного тела. Но, несмотря на это, аппарат выполнил научные задачи — зарегистрировал внешний радиационный пояс Земли, провел прямые измерения солнечного ветра и стал первым искусственным спутником Солнца.



Автоматическая межпланетная станция «Луна-2»

Первый в истории человечества аппарат, который достиг поверхности Луны, — советская автоматическая станция «Луна-2». По отношению ко многим задачам советских аппаратов, которые отправлялись на поверхность естественного спутника Земли или его орбиту, можно было сказать, что они выполнялись впервые. Так, «Луна-3» впервые в истории сфотографировала обратную сторону естественного спутника Земли, а «Луна-9» — сняла первую телепанораму. «Луна-13» первой в истории провела инструментальное исследование плотности и прочности поверхностного слоя лунного грунта, а «Луна-16» не только достигла поверхности небесного тела, но и доставила на Землю лунный грунт (реголит) — 101 г.



Капсула с грунтоносом. Фото: roscosmos.ru

Последняя советская автоматическая станция на Луну («Луна-24») была запущена в 1976 году. По итогам этой миссии на Землю удалось доставить 170 г грунта.

В советское время реализовать большую часть лунной программы не удалось. Отчасти из-за недостатка финансирования, отчасти из-за отсутствия двигателей достаточной мощности.

Современная лунная программа

В 2021 году Россия возобновит лунную программу, причем некоторые включенные в нее идеи перекликаются с советскими. В частности, как и во времена СССР, общая концепция подразумевает исследование естественного спутника Земли сначала автоматическими и орбитальными аппаратами. Только после этого на Луну в экспедицию должен полететь человек, а в дальнейшем планируется возведение обитаемых баз.

Так, в 2021 году на поверхность естественного спутника Земли с космодрома Восточный отправится автоматическая станция «Луна-25». Планируется, что аппарат осуществит посадку недалеко от кратера Богуславского и проведет исследования в районе Южного полюса Луны. В 2024 году Роскосмос планирует отправить на орбиту к естественному спутнику Земли аппарат «Луна-26». Затем будет запущен тяжелый аппарат «Луна-27», который начнет бурение реголита и проведет научную работу на поверхности.

Первая высадка космонавтов на поверхность Луны запланирована на 2030 год. Члены экипажа, как это предполагалось в советское время, в первую очередь проведут эксперименты на поверхности — прикладные научные исследования.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание там постоянной базы. Правда, если в программе СССР их должно было быть несколько, то сейчас РФ рассматривает только одну и развернуть ее планирует к 2035 году. Во время регулярных миссий на поверхности естественного спутника Земли будут размещены «ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы», говорится в материалах, представленных ЦНИИмаш.

Еще одна инициатива «Роскосмоса», которая необходима для обеспечения работы обитаемых баз, — своеобразный симбиоз советского «парома» и «челнока» — лунный лифт. Как пояснил ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, это будет аппарат, который отделяется от корабля, находящегося на лунной орбите, обеспечивает безопасную мягкую посадку, а по окончании миссии взлетает с поверхности, выходя на орбиту Луны, производит стыковку с кораблем, разгон и отрыв от орбиты Луны и возвращение на Землю.

Также российские ученые предлагают в конце 2020-х — начале 2030-х годов начать строительство на Луне астрофизических обсерваторий. В апреле 2019 года Рогозин предположил, что наилучшим местом для размещения научной базы является обратная сторона Луны, поскольку «там полный ноль индустриальных шумов». Как следует из опубликованных на сайте госкорпорации материалов, Советский Союз также собирался размещать научную базу на естественном спутнике Земли.

В этот раз вести освоение Луны РФ собирается не одна. В конце июля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что Россия будет вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли вместе с Китаем.