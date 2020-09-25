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В Шкловском районе тракторист фермерского хозяйства задавил слесаря
Источник материала: Tut.by
В частном фермерском хозяйстве в Шкловском районе машинист-тракторист на тракторе задавил 29-летнего слесаря предприятия,
По данным следствия, днем 23 сентября 51-летний машинист-тракторист на погрузчике выполнял разгрузочные работы на территории частного фермерского хозяйства в Шкловском районе. При движении задним ходом мужчина совершил наезд на 29-летнего слесаря предприятия, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
В отношении водителя погрузчика следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
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ДТП произошло на территории частного хозяйства днем 23 сентября.
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