В Шкловском районе тракторист фермерского хозяйства задавил слесаря

Источник материала: Tut.by

В частном фермерском хозяйстве в Шкловском районе машинист-тракторист на тракторе задавил 29-летнего слесаря предприятия, сообщает Следственный комитет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, днем 23 сентября 51-летний машинист-тракторист на погрузчике выполнял разгрузочные работы на территории частного фермерского хозяйства в Шкловском районе. При движении задним ходом мужчина совершил наезд на 29-летнего слесаря предприятия, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении водителя погрузчика следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.