В руководстве Минфина произошли изменения

В руководстве Министерства финансов произошли изменения, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ведомства.





Так, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко стал первым заместителем министра.

Елена Печень, занимавшая в 2015-2020 годах должность начальника главного управления бюджетной политики, 24 сентября назначена заместителем министра финансов.

Также на должность заместителя министра назначена Ольга Тарасевич, которая до этого на протяжении двух лет была заместителем начальника главного управления — начальником управления регулирования аудиторской деятельности главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Минфина.

Следует отметить, что до 23 сентября включительно заместителем министра финансов работал Андрей Белковец, который переходит на работу в «Евроторг» и займет там должность директора по инвестициям.

«Сегодня я официально закончил работу в Минфине, в «Евроторге» приступлю к работе в самое ближайшее время», — сообщил Белковец корреспонденту БелаПАН 23 сентября.

Он уточнил, что вместо него курировать в Минфине финансовый рынок и государственный долг будет Ольга Тарасевич.

«В Министерстве финансов я проработал почти 15 лет, из них два года — в должности заместителя министра. Этот этап является важным для меня, поэтому решение не было для меня простым. Но я уверен, что текущая команда Минфина будет так же эффективно решать задачи любой сложности. Мне интересно попробовать свои силы в бизнесе, и я рад, что мои знания и опыт могут помочь «Евроторгу» добиться новых успехов на международных рынках капитала», — пояснил свое решение Белковец.

Как сообщалось, с 5 июня должность министра финансов Беларуси занимает Юрий Селиверстов. Прежний глава Минфина Максим Ермолович в июле этого года назначен послом Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.