Депутат Савиных не сомневается в безопасности БелАЭС

Белорусская АЭС будет самой надежной и безопасной станцией в мире, заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных, комментируя резолюцию сейма Литвы по БелАЭС. Текст заявления распространила пресс-службы Палаты представителей.





22 сентября литовский сейм единогласно принял резолюцию с требованием приостановить физический пуск реактора первого энергоблока БелАЭС из соображений безопасности. В тексте резолюции отмечается, что в сложившихся условиях физический пуск реактора первого энергоблока БелАЭС представляет угрозу ядерной безопасности для всей Европы. Такими условиями среди прочих называются политическая нестабильность в Беларуси и «вызывающее особую обеспокоенность» систематическое преследование белорусских общественных деятелей, стремящихся повысить осведомленность о строительстве БелАЭС. В документе, в частности, упоминается недавний арест известной экологической активистки Ирины Сухий.

«Мы приветствуем запуск Белорусской атомной станции, намеченный на 7 ноября, — сказал Савиных. — Проект строительства атомной станции был реализован в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии. В дополнение были проведены стресс-тесты под надзором ЕС, которые разработаны для членов Евросоюза. Все эксперты, которые участвовали в многочисленных проверках станции, неоднократно подтверждали безопасность станции».

Савиных отметил, что энергоблоки БелАЭС относятся к новейшему поколению 3+, где использованы самые передовые достижения и разработки. «Они полностью соответствуют усиленным международным нормам и рекомендациям по безопасности МАГАТЭ. Наряду с традиционно применяемыми системами безопасности здесь используется целый комплекс дополнительных систем», — подчеркнул он.

По словам Савиных, запуск БелАЭС даст возможность снизить выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн в год. «Это серьезный вклад нашей страны в борьбу с глобальным изменением климата, — сказал он. — В этой связи заявление сейма Литвы от 22 сентября противоречит здравому смыслу. Косное неприятие объективной реальности становится серьезным барьером для развития литовской политической культуры. Мы ясно видим, как оно девальвирует вескость суждений литовского парламента из-за пренебрежения основами цивилизованных межгосударственных отношений».