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Вышел релизный трейлер Mafia: Definitive Edition (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня на PlayStation 4, Xbox One и PC состоялся релиз ремейка самой первой части Mafia, который получил подзаголовок Definitive Edition. По этому поводу разработчики из студии Hangar 13 опубликовали релизный трейлер новой игры.
В ней нам предстоит вспомнить историю Томми Анджело — бывшего таксиста, который стал членом клана дона Сальери. События линейной сюжетной игры развернуться в обновленном городе Лост-Хэвен.
На Metacritic Mafia: Definitive Edition получила от 76 до 82 баллов в зависимости от платформы, на которой ее обозревали критики.
15.6" 1920 x 1080 TN+Film, AMD Athlon 300U 2400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серый
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Сегодня на PlayStation 4, Xbox One и PC состоялся релиз ремейка самой первой части Mafia, который получил подзаголовок Definitive Edition. По этому поводу разработчики из студии Hangar 13...
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