Вышел релизный трейлер Mafia: Definitive Edition (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня на PlayStation 4, Xbox One и PC состоялся релиз ремейка самой первой части Mafia, который получил подзаголовок Definitive Edition. По этому поводу разработчики из студии Hangar 13 опубликовали релизный трейлер новой игры.

В ней нам предстоит вспомнить историю Томми Анджело — бывшего таксиста, который стал членом клана дона Сальери. События линейной сюжетной игры развернуться в обновленном городе Лост-Хэвен.

На Metacritic Mafia: Definitive Edition получила от 76 до 82 баллов в зависимости от платформы, на которой ее обозревали критики.