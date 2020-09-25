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Вышел релизный трейлер Mafia: Definitive Edition (видео)

25.09.2020 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на PlayStation 4, Xbox One и PC состоялся релиз ремейка самой первой части Mafia, который получил подзаголовок Definitive Edition. По этому поводу разработчики из студии Hangar 13 опубликовали релизный трейлер новой игры.

В ней нам предстоит вспомнить историю Томми Анджело — бывшего таксиста, который стал членом клана дона Сальери. События линейной сюжетной игры развернуться в обновленном городе Лост-Хэвен.

На Metacritic Mafia: Definitive Edition получила от 76 до 82 баллов в зависимости от платформы, на которой ее обозревали критики.

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Сегодня на PlayStation 4, Xbox One и PC состоялся релиз ремейка самой первой части Mafia, который получил подзаголовок Definitive Edition. По этому поводу разработчики из студии Hangar 13...
 
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