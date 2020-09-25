Умер мужчина, который поджег себя у здания милиции в Смолевичах

Источник материала: Onliner

Сегодня во взрослом ожоговом отделении столичной БСМП умер мужчина, который неделю назад поджег себя у здания милиции в Смолевичах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В Больнице скорой медицинской помощи в Минске сегодня ночью умер мужчина, который совершил самоподжог в Смолевичах.

Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю оказанную медицинскими работниками помощь, его спасти не удалось. По данным специалистов Республиканского ожогового центра, мужчина получил ожоги 84% тела, включая дыхательные пути», — сообщила пресс-служба Минздрава.

Все произошло 18 сентября прямо на крыльце отделения местной милиции по улице Социалистической. Мужчина облил себя бензином и поджег. Видео показывает, как горящий человек рухнул на землю. Свидетели, в том числе снимающая процесс женщина, реагировали на происходящее криками и призывами помочь.