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Умер мужчина, который поджег себя у здания милиции в Смолевичах
Источник материала: Onliner
Сегодня во взрослом ожоговом отделении столичной БСМП умер мужчина, который неделю назад поджег себя у здания милиции в Смолевичах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
«В Больнице скорой медицинской помощи в Минске сегодня ночью умер мужчина, который совершил самоподжог в Смолевичах.
Все произошло 18 сентября прямо на крыльце отделения местной милиции по улице Социалистической. Мужчина облил себя бензином и поджег. Видео показывает, как горящий человек рухнул на землю. Свидетели, в том числе снимающая процесс женщина, реагировали на происходящее криками и призывами помочь.
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Сегодня во взрослом ожоговом отделении столичной БСМП умер мужчина, который неделю назад поджег себя у здания милиции в Смолевичах. Об этом сообщили в пресс-службе...
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