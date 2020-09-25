МВД: «Пьяный мужчина выкрикивал протестные лозунги на дороге, пока его не сбила машина» (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщили в МВД, происшествие случилось около 22 часов на улице Денисовской в Минске. «На видео от очевидца аварии видно, как на проезжей части из полосы в полосу ходит человек, а его объезжают автомобили. В итоге легковой Volkswagen сбил пешехода», — рассказали в министерстве.

— Пострадавшего, 25-летнего минчанина, забрала скорая помощь. Сейчас он в тяжелом состоянии. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в МВД.

По данному факту проводится проверка.

— МВД неоднократно сообщало о том, что участники несанкционированных мероприятий, выходя на проезжую часть, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, — добавили в министерстве.

Там призвали всех, кто стал очевидцем нахождения нетрезвого пешехода на проезжей части, незамедлительно сообщать об этом в милицию.