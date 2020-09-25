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Пробовал опережать по обочине, но вылетел на встречную: столкновение BMW и Hyundai в Гродно, погиб человек (видео)

25.09.2020 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Гродно произошла серьезная авария, в которой погиб человек. По предварительной информации, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai. Водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя BMW госпитализировали.

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, информация об аварии вблизи микрорайона Погораны-Кошевники поступила в оперативно-дежурную службу сегодня около 07:30.

— По предварительной информации, 22-летний водитель BMW в какой-то момент стал осуществлять опережение транспортных средств по гравийной обочине, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пробовал опережать по обочине, но вылетел на встречную: столкновение BMW и Hyundai в Гродно, погиб человек (видео)

Погиб 40-летний водитель Hyundai.

— Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, — добавили в ГАИ. — На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, медики.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в Гродно произошла серьезная авария, в которой погиб человек. По предварительной информации, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и...
 
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