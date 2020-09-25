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Разработчики Fall Guys показали внутреннюю анатомию своих персонажей

25.09.2020 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В августе в медиасреде выстрелила новая многопользовательская игра Fall Guys. Она представляет собой массовый забег по полосе препятствий в режиме онлайн. Игроки управляют персонажами, по форме похожими на боб и одетыми в различные цветастые костюмы. Разработчики показали внутреннюю анатомию своих созданий, чем изрядно напугали интернет.

Разработчики из Mediatonic опубликовали «рентген» в официальном Twitter-аккаунте игры. «Хотел бы я никогда этого не видеть. Теперь мой разум никогда не познает конца страданий», — говорится в одном из первых комментариев под постом.

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В августе в медиасреде выстрелила новая многопользовательская игра Fall Guys. Она представляет собой массовый забег по полосе препятствий в режиме онлайн. Игроки...
 
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