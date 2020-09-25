Разработчики Fall Guys показали внутреннюю анатомию своих персонажей

Источник материала: Onliner

В августе в медиасреде выстрелила новая многопользовательская игра Fall Guys. Она представляет собой массовый забег по полосе препятствий в режиме онлайн. Игроки управляют персонажами, по форме похожими на боб и одетыми в различные цветастые костюмы. Разработчики показали внутреннюю анатомию своих созданий, чем изрядно напугали интернет.

Разработчики из Mediatonic опубликовали «рентген» в официальном Twitter-аккаунте игры. «Хотел бы я никогда этого не видеть. Теперь мой разум никогда не познает конца страданий», — говорится в одном из первых комментариев под постом.

Well, you asked for it...This is official lore now Remember: • Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

• We can't take it back Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist: https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP

— Fall Guys (@FallGuysGame) September 23, 2020