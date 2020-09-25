Компания Infiniti показала, каким будет новый QX60

Источник материала: Onliner

В 2021 году компания Infiniti собирается представить наследника модели Infiniti QX60 (до рестайлинга называлась Infiniti JX35). Традиционно перед выходом серийной машины японцы решили показать концепт, чтобы публика могла оценить автомобиль до премьеры. Что ж, давайте оценим.





Прототип назвали Infiniti QX60 Monograph, то есть производитель даже не скрывает, что перед нами предсерийная версия среднеразмерного паркетника. Спереди стилистический почерк Infiniti читается легко. Корма более оригинальна, но главный сюрприз в экстерьере — прямая оконная линия без всяких «трамплинов» и завихрений. Согласитесь, так машина выглядит более элегантно.





Пока толком неясно, какие двигатели будут ставиться на QX60 и даже на какой платформе будет построена машина. Вероятно, нас ждет 4-цилиндровый турбомотор мощностью 270 л. с. Не стоит сомневаться в том, что японцы оставят третий ряд кресел для QX60: уж очень важна эта опция для американцев.







