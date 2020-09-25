ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания Infiniti показала, каким будет новый QX60

25.09.2020 11:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В 2021 году компания Infiniti собирается представить наследника модели Infiniti QX60 (до рестайлинга называлась Infiniti JX35). Традиционно перед выходом серийной машины японцы решили показать концепт, чтобы публика могла оценить автомобиль до премьеры. Что ж, давайте оценим.

Компания Infiniti показала, каким будет новый QX60

Прототип назвали Infiniti QX60 Monograph, то есть производитель даже не скрывает, что перед нами предсерийная версия среднеразмерного паркетника. Спереди стилистический почерк Infiniti читается легко. Корма более оригинальна, но главный сюрприз в экстерьере — прямая оконная линия без всяких «трамплинов» и завихрений. Согласитесь, так машина выглядит более элегантно.

Компания Infiniti показала, каким будет новый QX60

Пока толком неясно, какие двигатели будут ставиться на QX60 и даже на какой платформе будет построена машина. Вероятно, нас ждет 4-цилиндровый турбомотор мощностью 270 л. с. Не стоит сомневаться в том, что японцы оставят третий ряд кресел для QX60: уж очень важна эта опция для американцев.

Компания Infiniti показала, каким будет новый QX60
Компания Infiniti показала, каким будет новый QX60
Seat Toledo II 16V, 2002 г.в., 278 000 км
синий, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
10 156 р.
3900$ / 3345€
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 2, 2008 г.в., 192 000 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
59 897 р.
23 000$ / 19 729€
Porsche Panamera I Diesel, 2012 г.в., 85 000 км
белый, лифтбэк, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
77 866 р.
29 900$ / 25 648€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году компания Infiniti собирается представить наследника модели Infiniti QX60 (до рестайлинга называлась Infiniti JX35). Традиционно перед выходом серийной машины японцы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Частные дома с оригинальной архитектурой. Смотрите, что строят люди в других странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика