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Состояние адвоката Максима Знака, объявившего голодовку в СИЗО, ухудшилось

25.09.2020 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

nashaniva.by

Максим Знак, который находится в СИЗО №1 Минска, стал чувствовать себя хуже. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

24 сентября адвокаты Дмитрий Лаевский и Надежда Знак посетили Максима Знака в СИЗО на Володарского.

«В этот раз это оказалось непросто. С Максом удалось поговорить лишь несколько минут. Мы выяснили, что состояние его закономерно ухудшилось. В то же время Макс крепок духом. Он убежден: общество должно задуматься о том, что право — важно. Без права нормальная жизнь общества невозможна, так же как без пищи невозможна жизнь человека», — рассказали tut.by защитники адвоката.

Напомним, члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день в знак протеста он объявил голодовку.

 
Теги: Минск
 
 
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Максим Знак, который находится в СИЗО №1 Минска, стал чувствовать себя хуже. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.
 
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