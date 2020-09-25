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Средняя зарплата в августе упала - и в рублях, и в долларах

25.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о средней номинальной начисленной зарплате в августе 2020 года.

По данным Белстата, она составила 1 276,4 рубля. В долларовом эквиваленте средняя зарплата белорусов снизилась до 490 долларов.

По сравнению с июлем средняя зарплата белорусов снизилась на 11,1 рубля, или на 0,9 %, а в долларах – почти на 5 долларов.

Наибольшая среднемесячная зарплата была в Минске – 1 766,2 рубля, наименьшая в Могилевской области – 1 052,9 рубля.

Сами большую зарплату получили IT-специалисты — 5 334 рубля, самую маленькую парикмахеры – 672,9 рубля.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о средней номинальной начисленной зарплате в августе 2020 года.
 
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