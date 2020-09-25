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Эпичный пробег колонны тракторов по Витебску. Что это было?
Источник материала: Партизан
Вечером 24 сентября жители Витебска были ошеломлены необычным зрелищем — по центральным улицам города двигалась колонна тракторов в сопровождении машин ГАИ с включенными проблесковыми маячками.
Некоторые горожане предположили, что такой пробег сельхозтехники — это очередная провластная акция в стиле «#ябатька». Однако, объясняется все гораздо проще, пишет
о улице Ленина, а затем по проспекту Фрунзе проехали как минимум 10 тракторов модели «МТЗ-82.1». Затем, как сообщают очевидцы, колонна сельхозтехники свернула на стоянку рядом с Летним амфитеатром.
На этой площадке на выходных, 26-27 сентября, будет проходить областной праздник «Дожинки-2020». Очевидно, пригнанные поздним вечером тракторы предназначены для награждения отличившихся хозяйств региона.
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Вечером 24 сентября жители Витебска были ошеломлены необычным зрелищем — по центральным улицам города двигалась колонна тракторов в сопровождении машин ГАИ с...
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