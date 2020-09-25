Генсек ООН: Пандемия COVID-19 вышла из-под контроля

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН.





Он подчеркнул, что сегодня как никогда нужны новаторские подходы в сфере глобального управления и в многосторонней дипломатии.





«Микроскопический вирус стал сейчас для всего мира угрозой номер один. Пандемия COVID-19, будучи сама по себе полномасштабным кризисом, накладывается на серьезную геополитическую напряженность и другие глобальные угрозы с непредсказуемыми и опасными последствиями», - отметил Генсек, выступая на встрече Совета Безопасности на высшем уровне, посвященной глобальному управлению в эпоху после COVID-19.





«Пандемия стала испытанием эффективности международного сотрудничества - испытанием, которого мы не выдержали. В глобальном масштабе она привела к гибели почти миллиона человек, а заразились вирусом более 30 миллионов. Вирус вышел из-под контроля. Это произошло из-за того, что мир не был готов проявить сотрудничество, единство и солидарность», - заключил Гутерриш.





Он с сожалением отметил, что нынешние институты глобального управления не поспевают за переменами, происходящими в мире. Они не работают в тесной координации, в том числе в сфере развития и торговли. «Конфликты, нарушения прав человека, гуманитарный кризис и застопорившийся прогресс в сфере развития - все эти проблемы взаимосвязаны, при этом наши ответные меры на глобальном уровне приобретают все более фрагментарный характер», - сказал глава ООН.

Это привело к тому, что сегодня, как отметил Генсек, в условиях пандемии многие развивающиеся страны остались без финансовой помощи. Некоторые государства со средним уровнем дохода также несут тяжелое бремя задолженности. Напомнив о своем предложении принять пакет глобальных мер помощи, Гутерриш подчеркнул, что к мобилизации ресурсов необходимо подключать Международный валютный фонд, всю систему Всемирного банка и двусторонние механизмы финансирования.

На следующей неделе в ООН пройдет заседание высокого уровня, посвященное этому вопросу. Генеральный секретарь высказался за укрепление сотрудничества между глобальными и региональными организациями. По его словам, пандемия показала, что международные механизмы не работают так, как нужно, и в случае еще более катастрофических потрясений такая разобщенность приведет к еще более серьезным последствиям.





Гутерриш отметил, что сегодня мир перестал быть биополярным или однополярным, но и не стал еще многополярным. COVID-19 , по словам Генсека, показал, что такая неопределенность порождает недоверие к институтам управления, в том числе международным.





Он напомнил, что сто лет назад разрозненность и поляризация мирового сообщества привела к Первой мировой войне, за которой последовала Вторая