Главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович вызван в суд по административному процессу

Главному редактору «Нашай Нівы» Егору Мартиновичу, который задержан в рамках уголовного дела о клевете, пришла повестка в суд по административному процессу, сообщила в «Фейсбуке» его супруга, корреспондент tut.by Адарья Гуштын.



Фото со страницы Егора в соцсети

Мартинович должен явиться в суд Заводского района Минска к 10.00 28 сентября. «В повестке отмечено, что в отношении Егора ведется административный процесс за участие в несанкционированном митинге. Это может быть дело по факту его задержания 11 августа, когда спецназовцы вытащили его из машины, забросили в автозак, избили, ночь держали на земле возле Заводского РОВД, а после бросили в жодинскую тюрьму», — предполагает Гуштын.

Она отметила, что тогда Мартинович пробыл в Жодино двое с половиной суток. Затем его привезли на машине в Минск, прямо к зданию МВД, где в присутствии пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой «передали ей и коллегам».

«Эта ситуация впоследствии обсуждалась на встрече редакторов с представителями МВД и Министерства информации, — пишет Гуштын. — Ольга Чемоданова публично заявляла, что они разберутся, кто и почему вытащил журналиста из машины, избивал и держал на земле. О результатах «разбирательства» ничего не известно».

Как отмечает Гуштын, задержать Мартиновича в административном порядке еще раз по этому делу нельзя, потому что он уже отсидел 2,5 суток: «Даже если тогда не оформили протокол задержания, то он был зарегистрирован в Жодино. Его один раз покормили, все 27 сокамерников хорошо его запомнили».

Жена Мартиновича напомнила, что МВД давало многочисленные комментарии о его задержании под запись. «Сделать вид, что ничего этого не было, невозможно», — пишет она.

Гуштын также напомнила о словах министра внутренних дел Юрия Караева, который 13 августа в эфире телеканала ОНТ заявил, что выступает против любого насилия над журналистами — неважно, какое СМИ они представляют. «Государственное или негосударственное — это люди, они на работе. Пресса — это святое, трогать нельзя. Поэтому там, где сотрудник это сделал, на то и командир, чтобы разобраться», — сказал Караев.

Егор Мартинович был задержан 23 сентября по уголовному делу о клевете. Поводом стало опубликованное 17 августа на сайте «Нашай Нівы» интервью с одним из диджеев, включивших 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя «Перемен». В интервью упоминается замминистра внутренних дел Александр Барсуков.

Утром 23 сентября в квартире Мартиновича и Гуштын прошел обыск. После его завершения Мартиновича вместе с адвокатом увезли на допрос в Следственный комитет. Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты. Позже стало известно, что журналиста на трое суток поместили в ИВС.

24 сентября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 188 УК (клевета), в рамках которого Егор Мартинович проходит в статусе подозреваемого.