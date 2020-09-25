Поджегший себя на крыльце Смолевичского РОВД мужчина умер

36-летний Сергей Радченя скончался от ожогов, полученных в результате акта самосожжения, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.





18 сентября стало известно, что мужчина у крыльца райотдела милиции в Смолевичах облил себя бензином и поджег . Сбившие огнетушителем пламя правоохранители вызвали «скорую».

Сначала пострадавший находился в реанимации райбольницы. Позже его доставили в Республиканский ожоговый центр в Минске.

Родченя получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Состояние мужичины врачи оценивали как крайне тяжелое.