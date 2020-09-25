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Поджегший себя на крыльце Смолевичского РОВД мужчина умер

25.09.2020 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

36-летний Сергей Радченя скончался от ожогов, полученных в результате акта самосожжения, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале. 

Поджегший себя на крыльце Смолевичского РОВД мужчина умер

18 сентября стало известно, что мужчина у крыльца райотдела милиции в Смолевичах облил себя бензином и поджег. Сбившие огнетушителем пламя правоохранители вызвали «скорую».

Сначала пострадавший находился в реанимации райбольницы. Позже его доставили в Республиканский ожоговый центр в Минске.

Родченя получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Состояние мужичины врачи оценивали как крайне тяжелое.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Поджегший себя на крыльце Смолевичского РОВД мужчина умер
 
Теги: Минск
 
 
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36-летний Сергей Радченя скончался от ожогов, полученных в результате акта самосожжения, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале. 
 
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