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Кто не с нами, тот против нас? Из хоккея начали вытеснять несогласных с политикой Лукашенко
Источник материала: Навiны
Главный тренер юношеской сборная Беларуси (U-17) Александр Руммо подал в отставку после разговора с главой федерации хоккея.
Специалист рассказал, что во время беседы с функционером ему объяснили позицию ФХБ: «чтобы работать со сборной командой, тренер должен поддерживать действующую власть».
После этого он высказал свою точку зрения: «я не поддерживаю, позицию свою не скрываю, подписал все соответствующие письма».
«Если быть тренером национальной команды невозможно при моем мировоззрении и взглядах — так тому и быть. Просто написал заявление об уходе», — сообщил
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