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Кто не с нами, тот против нас? Из хоккея начали вытеснять несогласных с политикой Лукашенко

25.09.2020 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главный тренер юношеской сборная Беларуси (U-17) Александр Руммо подал в отставку после разговора с главой федерации хоккея.

Кто не с нами, тот против нас? Из хоккея начали вытеснять несогласных с политикой Лукашенко

Специалист рассказал, что во время беседы с функционером ему объяснили позицию ФХБ: «чтобы работать со сборной командой, тренер должен поддерживать действующую власть».

После этого он высказал свою точку зрения: «я не поддерживаю, позицию свою не скрываю, подписал все соответствующие письма».

«Если быть тренером национальной команды невозможно при моем мировоззрении и взглядах — так тому и быть. Просто написал заявление об уходе», — сообщил «ПБ» Руммо свое решение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юношеская сборная Беларуси (U-17) осталась без главного тренера. Александр Руммо покинул свой пост. «У меня был разговор с председателем федерации, где мне объяснили позицию ФХБ: чтобы работать со сборной командой, тренер должен поддерживать действующую власть. В ответ высказал свою точку зрения: я не поддерживаю, позицию свою не скрываю, подписал все соответствующие письма. Если быть тренером национальной команды невозможно при моем мировоззрении и взглядах — так тому и быть. Просто написал заявление об уходе», - отметил тренер. Что думаете? #АлександрРуммо #хоккей #СборнаяБезТренера

Публикация от Belarushockey.com (@belarushockey)

 
 
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Главный тренер юношеской сборная Беларуси (U-17) Александр Руммо подал в отставку после разговора с главой федерации хоккея.
 
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