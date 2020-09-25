Кто не с нами, тот против нас? Из хоккея начали вытеснять несогласных с политикой Лукашенко

Главный тренер юношеской сборная Беларуси (U-17) Александр Руммо подал в отставку после разговора с главой федерации хоккея.





Специалист рассказал, что во время беседы с функционером ему объяснили позицию ФХБ: «чтобы работать со сборной командой, тренер должен поддерживать действующую власть».

После этого он высказал свою точку зрения: «я не поддерживаю, позицию свою не скрываю, подписал все соответствующие письма».