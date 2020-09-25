﻿ На Партизанском проспекте в выходные дни ограничат движение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Партизанском проспекте в выходные дни ограничат движение

25.09.2020 12:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что в связи с ремонтными работами вводится ограничение движения транспортных средств по Партизанскому проспекту на участке от пересечения с улицей Варвашени до пересечения с МКАД.

По нечетной стороне проспекта движение на указанном отрезке будет ограничено с 01:30 26 сентября до 06:00 27 сентября.

По четной стороне движение ограничат с 21:00 26 сентября до 06:00 27 сентября, а также с 21:00 27 сентября до 05:00 28 сентября.

ГАИ просит водителей учитывать указанную информацию и планировать свой маршрут заранее, а также приносит извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минска сообщили, что в связи с ремонтными работами вводится ограничение движения транспортных средств по Партизанскому проспекту на участке от пересечения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав Беларуси: Умер поджегший себя мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика