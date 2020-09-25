Пьем кофе не спеша. Обзор стаканов с двойными стенками

Источник материала: Onliner

Кофе стал неотъемлемой частью жизни большинства жителей нашей планеты. Каждый год в мире выпивают около 500 млрд чашек кофе, более половины из них — за завтраком (или вместо него). В разные времена в некоторых странах их правители даже пытались объявлять кофейням войну и закрывать их. Именно так, например, в конце XVII века поступил британский король Карл II, поскольку считал кофе источником революционных мыслей, а кофейни — местом сбора заговорщиков. Указ его, однако, вскоре был отозван под давлением общественного возмущения.

Сегодня те, кто торопится на работу, вынуждены пить свой капучино или американо на ходу, пользуясь услугами заведений с их бумажными стаканчиками навынос или перед выходом заливая напиток в термокружку . Другие, наоборот, пьют кофе не спеша дома или в офисе, наслаждаясь каждым глотком и ароматом. Какая посуда для кофе и чая подходит больше всего и как сохранять их температуру «правильной» как можно дольше? Пробуем разобраться в этой статье.

Кружки и чашки

Как правило, кофе и чай принято пить из кружек или чашек, реже — из стаканов . Кружки и чашки, в отличие от стакана, имеют ручку, которая не нагревается или нагревается меньше, что по умолчанию делает их более удобными. Ну и бонусом небольшая инструкция, как отличить кружку от чашки. Как правило, кружкой называют сосуд с ручкой, высота которого больше, чем диаметр верхней части, а у чашки соотношение обратное. Объем кружки больше. Чашка предназначена для горячих напитков, а кружка используется для горячих и холодных. Кружки, как правило, приобретают поштучно, а чашки идут в наборах или сервизах.

Стаканы для горячих напитков. Какие бывают?

В отличие от кружки и чашки, из-за отсутствия ручки стенки стакана нагреваются достаточно сильно, и держать кофе в нем становится некомфортно. Решается проблема с помощью специальной технологии изготовления: стаканы для кофейных напитков и чая изготавливаются из стекла с двойными стенками. Помимо эстетического удовольствия от внешнего вида, такая технология позволяет сохранять напиток горячим в течение долгого времени, при этом не обжигая руки. Но обо всем по порядку.





Стаканы для кофе в зависимости от объема делятся по назначению. Наглядно все виды представлены в наборе-ассорти Mix Glasses DLSC302 от DeLonghi — шесть элементов, по два стакана каждого типа: 60 мл для эспрессо, 190 мл для капучино и 220 мл для латте макиато. В руке стакан лежит достаточно удобно. Форма интересная, с расширением сверху, что защитит вас от непроизвольного «выскальзывания» кофе из рук. Также, со слов производителя, такая форма помогает получить «правильную» пенку в кофейно-молочных напитках. На дно нанесен фирменный логотип, рядом с ним располагается запаянное отверстие, через которое «выдувался» стакан.





Изготовлены стаканы из термостойкого двойного боросиликатного стекла. Двойные стенки препятствуют нагреванию с внешней стороны, а также полностью предотвращают образование конденсата. Чтобы стаканы служили дольше, некоторые продавцы не рекомендуют мыть их в посудомоечной машине.

Эспрессо

Стаканы для эспрессо, возможно, пригодятся не всем. У нас более популярны большие объемы кофе, например американо или лунго. Однако о вкусах не спорят, и ценителям медленного и долгого, но при этом малообъемного напитка можно ограничиться стаканами только этого вида (два или шесть в наборе). Да, в прозрачной посуде красиво смотрятся не только напитки с молоком. Не верите? Убедитесь сами.







Кстати, кофемашина на фото здесь и далее — флагманская модель DeLonghi PrimaDonna ECAM 650.85.MS с кучей регулировок, рецептов и возможностей. Раньше мы как-то делали ее подробный обзор и сравнивали с более бюджетными решениями — ознакомиться подробнее можно по ссылке.







Капучино

Продолжаем изучать содержимое набора. Следующий на очереди — стакан для капучино объемом 190 мл. Несмотря на позиционирование этой модели производителем, выглядит она куда более универсальным решением. Из таких стаканов можно пить практически что угодно — например, большую порцию американо или даже чай. Но капучино так капучино, готовим его.







Выглядит молочный напиток в такой посуде просто потрясающе. В дальнейшем, используя разные настройки крепости, пропорций, объема и регулировки молочной пены, мы каждый раз получали что-то новое.







В качестве альтернативы набору-ассорти можно рассмотреть отдельно стаканы для капучино — как и в случае с эспрессо выше, можно приобрести две или шесть штук.

Латте и латте макиато

Наборы от DeLonghi, в том числе для латте, устойчиво лидируют по заказам в Каталоге Onliner и пользуются заслуженной популярностью. Однако для наглядности мы решили разбавить обзор и сравнить их с парой решений от других брендов. Для приготовления латте макиато и латте мы дополнительно использовали более дорогой Alfi и бюджетный Wilmax. Последний, к слову, продается поштучно, а не парой.

DeLonghi для латте и латте макиато считает оптимальным объем 220 мл, что на 30 мл больше, чем капучино по их же версии. Форма стакана та же, что и двух разновидностей выше, но внешне он кажется более высоким и массивным. Находка для любителей больших порций.







Wilmax по ощущениям показался легче и тоньше. Дизайн трапециевидный, более прямой. Двойные стенки расположены ближе, просветы меньше. Это делает стакан более компактным, но, субъективно, готовый кофе смотрится в нем чуть менее красиво. Объем немного больше, чем у DeLonghi — 250 мл.







Стакан от Alfi мы решили использовать для приготовления порции латте. Объем у него самый большой из всех моделей на обзоре — 290 мл. Стекло более толстое, чем у DeLonghi, и тем более у Wilmax, в руке ощущается намного тяжелее. Форма классическая, круглая, прямая, без кромок, расширений и так далее. Стильно, но в то же время достаточно сдержанно.







Немного измерений. Сравнительный тест

Сразу оговоримся: тест получился весьма и весьма любительским. Профессионального термометра или пирометра под рукой, к сожалению, не оказалось, пришлось воспользоваться режимом измерения температуры жидкостей и поверхностей в инфракрасном детском термометре AGU NC8 . Порой при нескольких измерениях подряд мы получали разные результаты, но отличались они в пределах разумных погрешностей.

Чтобы оценить, насколько нагреваются стенки стакана и насколько комфортно держать его в руке в сравнении с обыкновенной стеклянной кружкой, мы заварили чай в стаканы для капучино от DeLonghi, а также в моделях от Wilmax и Alfi. Почему чай? Потому что, как правило, температура заваривания чая в кружке выше, чем у кофе на выходе из кофеварки, а следовательно, условия можно считать чуть более «экстремальными».





Используем температуру воды 90 градусов — примерно такая нужна для правильного заваривания крупнолистового зеленого чая. Заливаем стаканы кипятком, ждем пару минут и проводим замеры. Любопытно, но самым холодным оказался стакан от DeLonghi — около 44 градусов. Wilmax и Alfi почти не отличались — 48 и 49 градусов соответственно, что горяче́е, но все так же относительно комфортно для того, чтобы держать стакан в руке. С учетом того, что кофе, как правило, заваривается при меньшей температуре, это вполне неплохой результат.

Что ж, мы выяснили, что стенки таких стаканов нагреваются гораздо медленнее, чем у обыкновенных, «одинарных». Сейчас посмотрим, что с температурой кофе: так ли хороши термостойкие стаканы для сохранения тепла, как их хвалят производители? Для сравнения мы используем те же стаканы, но заварим в них обычный черный кофе с настройками по умолчанию. Сложно сказать, какая точно температура воды в заварочном блоке, но на выходе она оказалась примерно 67 градусов, что вполне комфортно для неспешного потягивания напитка.





Ждем 10 минут и измеряем температуру кофе в стаканах. Места в этом тесте распределились предсказуемо: адекватно стоимости. Лучше всего держит температуру кофе стакан Alfi — 59 градусов. У DeLonghi — 57, у Wilmax — 55. Видим, что температура изменилась незначительно, особенно если использовать не самую бюджетную посуду. А что, если ждать не 10 минут, а 20? Все тоже неплохо: 54, 51 и 50 градусов соответственно.

Результаты, признаться честно, приятно удивили. Кофе, который практически не остывает 20 минут, — это очень круто. Дольше решили не ждать, да и вряд ли это было бы особо полезно. Все же полчаса на порцию капучино — это много, даже чересчур.

А как насчет тех же тестов, но с обычной стеклянной кружкой, которыми мы так привыкли пользоваться? Результаты оказались далеки от предыдущих. Кофе в обычной кружке остыл до 50 градусов уже через 5 минут, а через 10 — до 47. По прошествии 20 минут напиток стал еще ближе к комнатной температуре, остыв до 40 градусов.

Что касается теста на нагрев стенок, то тут все еще более грустно. Чай при заваривании в 90-градусной воде нагрел стены кружки почти до 74 градусов. Ручка, конечно же, была прохладной, но, как говорилось выше, мы проверяем только стенки, сравнивая двойное стекло и одинарное.







Вывод

Итак, что удалось выяснить? Однозначно: стаканы с двойными стенками — это не просто маркетинг, а стильно, красиво и удобно. Возможно, кто-то захочет использовать посуду меньшего объема, предпочитая только черный кофе в малых порциях. Кому-то, наоборот, захочется радовать себя и гостей молочными напитками из автоматической кофемашины либо развивать в себе талант бариста и готовить их вручную. Стоимость среднего по цене и оптимального, на наш взгляд, набора DeLonghi из шести стаканов для капучино сопоставима с ценой качественного набора кружек. Однако есть варианты как дешевле, так и дороже. При этом характеристики и показатели термостойкости, по крайней мере по результатам наших тестов, были близкими и отличались несущественно: все модели относительно холодные снаружи и уверенно держат температуру внутри. Выбор скорее дело вкуса и внешнего вида, но, к сожалению, все еще не настолько широк, как хотелось бы.





Благодарим магазин «Черный и Зеленый» за предоставленные для обзора стаканы.