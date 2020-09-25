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Уралов о словах Горбачева о Беларуси: Михаил Сергеевич всегда "лавировал"

25.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Уралов о словах Горбачева о Беларуси: Михаил Сергеевич всегда "лавировал"Уралов

Отец советской "перестройки", первый и последний президент СССР Михаил Горбачев выразил свое отношение к белорусским протестам. Он заявил, что много знает о белорусах еще с тех времен, когда они "приезжали заработать на хлеб" в Ставропольский край. Белорусов Горбачев похвалил и заявил, что "теперь уже они характер имеют, это очень хорошо". Прокомментировать эту позицию мы попросили политического эксперта, публициста, главного редактора портала СОНАР 2050 Семена Уралова. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Когда-то бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков в своих мемуарах написал, что Горбачев всегда говорит так, чтобы понравиться своему собеседнику здесь и сейчас, при этом не возлагая на себя ни каких обязательств. В данном случае Михаил Сергеевич сделал то же самое. Из-за его лавирования когда-то пришел к кризису Советский Союз. Из-за такого же лавирования может прийти к кризису и Беларусь", – отметил эксперт.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

23 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность президента Беларуси. Впервые все прошло без анонса и прямой трансляции по центральному телевидению республики, а также без гостей из дипломатического корпуса. Это спровоцировало новые акции протеста в Минске и других города страны.

Комментарий известного главного редактора портала СОНАР 2050 Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Высказывание Горбачева о белорусских протестах прокомментировал известный политический эксперт Семен Уралов.
 
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