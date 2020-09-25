Переносной радар установят на магистрали, связывающей Брест с Гомелем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Мобильный датчик контроля скорости будет работать на автодороге М-10 "граница РФ-Гомель-Кобрин", сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Как пояснили Sputnik инспекторы, подобные системы устанавливается в местах концентрации ДТП и на опасных участках дорог. В Гомельской области переносной радар решили поставить на 83-ем километре магистрали М-10. Он будет фиксировать скорость автомобилей в двух направлениях с 7:00 до 23:00.

"Скоростные ограничения для легкового транспорта на указанном участке дороги 100 км/ч, для грузового – 70 км/ч", – уточнили в ГАИ.

По словам правоохранителей, на указанном месте датчик будет находиться вплоть до 8 октября.

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