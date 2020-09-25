В Канаде изучили малоизвестную роль генов Y-хромосомы

Источник материала: Tut.by

Канадский ученый утверждает, что пролил свет на малоизвестную роль генов Y-хромосомы, которая может объяснить, почему мужчины страдают от различных заболеваний, включая COVID-19, иначе, чем женщины. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Scientific Reports .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Bill Oxford / Unsplash

Каждый человек имеет 23 пары хромосом, включая одну пару половых хромосом. В то время как у женщин две половые Х-хромосомы, у мужчин — одна Х-хромосома и одна Y-хромосома. И эта Y-хромосома несет гены, которых нет у женщин.

Хотя эти мужские гены экспрессируются во всех клетках тела, сегодня их единственная подтвержденная роль по существу ограничивается функциями половых органов.

В ходе исследования Кристиан Дешеппер (Christian Deschepper), директор исследовательского подразделения экспериментальной сердечно-сосудистой биологии Монреальского института клинических исследований (Канада), провел генетическую манипуляцию, которая инактивировала два мужских гена на Y-хромосоме, изменив несколько сигнальных путей, которые играют важную роль в определенных функциях клеток неполовых органов. Например, в условиях стресса некоторые из упомянутых механизмов могут влиять на то, как клетки человеческого сердца защищаются от агрессивных воздействий, таких как ишемия.

Кроме того, исследование показало, что эти мужские гены выполняют свои регуляторные функции необычным образом по сравнению с механизмами, обычно используемыми большинством других генов в неполовых хромосомах. Таким образом, вместо специфической активации определенных генов прямым воздействием на уровне генома Y-хромосома, по-видимому, влияет на клеточные функции, воздействуя на продуцирование белка.

Открытие этих различий в функциях может частично объяснить, почему функции генов мужской Y-хромосомы до сих пор плохо изучены, говорит Дешеппер.

Самцы отличаются от самок проявлением, тяжестью и последствиями большинства заболеваний. Недавний пример этой двойственности — COVID-19, смертность от которого у мужчин вдвое выше, чем у женщин.