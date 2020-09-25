Hyundai показал салон автомобилей будущего

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai показала концепт салона электрокаров, которые будут выпускаться под отдельным суббрендом Ioniq. Макет кабины под названием Ioniq Concept Cabin разрабатывался совместно с фирмой LG. Пока на изображении показан лишь концепт кабины будущего, какие решения найдут реализацию в серийных версиях машин, пока неизвестно, пишет Autonews .



Фото: Hyundai

На потолке салона разместили изогнутый жидкокристаллический экран диагональю 77 дюймов. При желании пассажиры могут выводить на дисплей сразу несколько изображений. Для удобства динамики установлены в подголовниках сидений.

Также в кабине появился робот-уборщик пола и потолочная ультрафиолетовая светодиодная лампа для очистки и дезинфекции салона. Ioniq Concept Cabin получил особое устройство для чистки одежды и обуви, но принцип его действия корейцы раскрывать пока не стали.

Ожидается, что некоторые из этих опций дебютируют уже на купеобразном кроссовере Ioniq 5 . Его дебют намечается на начало следующего года. Ранее стало известно, что этот автомобиль получит специальные камеры, которые заменят традиционные наружные зеркала заднего вида. Изображение с этих устройств будет выводиться на специальные небольшие дисплеи, расположенные в дверных картах автомобиля.



Фото: Hyundai

В начале августа компания Hyundai объявила о создании нового суббренда Ioniq, под которым теперь будут выпускать все электрокары марки. В ближайшие годы в компании рассчитывают представить сразу три «зеленых» автомобиля. Новинки получат названия Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7.

В Hyundai подчеркнули, что автомобили нового бренда объединит сверхбыстрая зарядка, просторный салон, питание от аккумулятора и новации будущего. Все машины будут построены на модульной электрической платформе E-GMP.