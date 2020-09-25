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Hyundai показал салон автомобилей будущего

25.09.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai показала концепт салона электрокаров, которые будут выпускаться под отдельным суббрендом Ioniq. Макет кабины под названием Ioniq Concept Cabin разрабатывался совместно с фирмой LG. Пока на изображении показан лишь концепт кабины будущего, какие решения найдут реализацию в серийных версиях машин, пока неизвестно, пишет Autonews.


Фото: Hyundai

На потолке салона разместили изогнутый жидкокристаллический экран диагональю 77 дюймов. При желании пассажиры могут выводить на дисплей сразу несколько изображений. Для удобства динамики установлены в подголовниках сидений.

Также в кабине появился робот-уборщик пола и потолочная ультрафиолетовая светодиодная лампа для очистки и дезинфекции салона. Ioniq Concept Cabin получил особое устройство для чистки одежды и обуви, но принцип его действия корейцы раскрывать пока не стали.

Ожидается, что некоторые из этих опций дебютируют уже на купеобразном кроссовере Ioniq 5. Его дебют намечается на начало следующего года. Ранее стало известно, что этот автомобиль получит специальные камеры, которые заменят традиционные наружные зеркала заднего вида. Изображение с этих устройств будет выводиться на специальные небольшие дисплеи, расположенные в дверных картах автомобиля.


Фото: Hyundai

В начале августа компания Hyundai объявила о создании нового суббренда Ioniq, под которым теперь будут выпускать все электрокары марки. В ближайшие годы в компании рассчитывают представить сразу три «зеленых» автомобиля. Новинки получат названия Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7.

В Hyundai подчеркнули, что автомобили нового бренда объединит сверхбыстрая зарядка, просторный салон, питание от аккумулятора и новации будущего. Все машины будут построены на модульной электрической платформе E-GMP.

 
 
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Будущие электрокары Hyundai, которые начнут выпускать под отдельным суббрендом Ioniq, получат огромный жидкокристаллический экран, робота уборщика и систему для...
 
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