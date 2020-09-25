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Hyundai показал салон автомобилей будущего
Источник материала: Tut.by
Компания Hyundai показала концепт салона электрокаров, которые будут выпускаться под отдельным суббрендом Ioniq. Макет кабины под названием Ioniq Concept Cabin разрабатывался совместно с фирмой LG. Пока на изображении показан лишь концепт кабины будущего, какие решения найдут реализацию в серийных версиях машин, пока неизвестно, пишет
На потолке салона разместили изогнутый жидкокристаллический экран диагональю 77 дюймов. При желании пассажиры могут выводить на дисплей сразу несколько изображений. Для удобства динамики установлены в подголовниках сидений.
Также в кабине появился робот-уборщик пола и потолочная ультрафиолетовая светодиодная лампа для очистки и дезинфекции салона. Ioniq Concept Cabin получил особое устройство для чистки одежды и обуви, но принцип его действия корейцы раскрывать пока не стали.
Ожидается, что некоторые из этих опций дебютируют уже
В начале августа компания Hyundai объявила о создании нового суббренда Ioniq, под которым теперь будут выпускать все электрокары марки. В ближайшие годы в компании рассчитывают представить сразу три «зеленых» автомобиля. Новинки получат названия Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7.
В Hyundai подчеркнули, что автомобили нового бренда объединит сверхбыстрая зарядка, просторный салон, питание от аккумулятора и новации будущего. Все машины будут построены на модульной электрической платформе E-GMP.
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Будущие электрокары Hyundai, которые начнут выпускать под отдельным суббрендом Ioniq, получат огромный жидкокристаллический экран, робота уборщика и систему для...
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