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«Не оставайтесь в стороне». Белорусские спортсмены обратились к мировой общественности
Источник материала: Tut.by
Белорусские спортсмены обратились к мировой общественности с просьбой не оставаться в стороне от событий, происходящих в стране.
Обращение записали титулованная баскетболистка Елена Левченко, волейболист сборной Беларуси Артур Удрис, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, а также ныне заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, а в прошлом известный баскетболист Егор Мещеряков.
В своем обращении спортсмены заявили, что в стране нарушаются Конституция РБ и Олимпийская хартия.
Напомним, что более 600
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Белорусские спортсмены обратились к мировой общественности с просьбой не оставаться в стороне от событий, происходящих в стране.
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