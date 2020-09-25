«Не оставайтесь в стороне». Белорусские спортсмены обратились к мировой общественности

Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены обратились к мировой общественности с просьбой не оставаться в стороне от событий, происходящих в стране.

Обращение записали титулованная баскетболистка Елена Левченко, волейболист сборной Беларуси Артур Удрис, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, а также ныне заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, а в прошлом известный баскетболист Егор Мещеряков.

В своем обращении спортсмены заявили, что в стране нарушаются Конституция РБ и Олимпийская хартия.

Напомним, что более 600 спортсменов , подписались под обращением против фальсификаций на выборах и насилия. В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.