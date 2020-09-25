В Гомеле водитель Renault поехал на красный и сбил двоих детей

Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель Renault поехал на красный и сбил детей. Подробности сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло днем 24 сентября на улице Б. Хмельницкого. По предварительной версии, водитель выехал на красный, не уступив дорогу переходившим ее мальчику и девочке 10 и 11 лет.

Пострадавших пешеходов доставили в детскую областную больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи 10-летний мальчик госпитализирован, а 11-летняя девочка отпущена домой.