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Ученые проверили влияние прививки от гриппа на риски COVID-19

25.09.2020 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследование ученых из Кливлендской клиники (США) показало, что вакцинация против гриппа не увеличивает риск заражения COVID-19 и не ухудшает тяжесть течения болезни и ее исход, пишет MedicalXpress. Работа опубликована в Journal of Clinical and Translational Science.


Фото: Reuters

Ученые проанализировали данные более 13 тысяч пациентов, прошедших тестирование на COVID-19 в Кливлендской клинике с начала марта по середину апреля этого года. Сравнение тех из них, кто привился от гриппа осенью или зимой 2019 года (около 4 тысяч пациентов) с теми, кто не прививался (около 9 тысяч пациентов), показало, что вакцинация против гриппа не была связана с увеличением заболеваемости COVID-19 или тяжестью заболевания, включая риски госпитализации, поступления в реанимацию и смертность.

Медики напоминают: в этом году особенно важно пройти вакцинацию от гриппа, чтобы предотвратить двойную эпидемию гриппа и COVID-19.

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Исследование ученых из Кливлендской клиники (США) показало, что вакцинация против гриппа не увеличивает риск заражения COVID-19 и не ухудшает связанную с этим...
 
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