|
Ученые проверили влияние прививки от гриппа на риски COVID-19
Источник материала: Tut.by
Исследование ученых из Кливлендской клиники (США) показало, что вакцинация против гриппа не увеличивает риск заражения COVID-19 и не ухудшает тяжесть течения болезни и ее исход, пишет
Ученые проанализировали данные более 13 тысяч пациентов, прошедших тестирование на COVID-19 в Кливлендской клинике с начала марта по середину апреля этого года. Сравнение тех из них, кто привился от гриппа осенью или зимой 2019 года (около 4 тысяч пациентов) с теми, кто не прививался (около 9 тысяч пациентов), показало, что вакцинация против гриппа не была связана с увеличением заболеваемости COVID-19 или тяжестью заболевания, включая риски госпитализации, поступления в реанимацию и смертность.
Медики напоминают: в этом году особенно важно пройти вакцинацию от гриппа, чтобы предотвратить двойную эпидемию гриппа и COVID-19.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование ученых из Кливлендской клиники (США) показало, что вакцинация против гриппа не увеличивает риск заражения COVID-19 и не ухудшает связанную с этим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)