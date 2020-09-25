Чиновника-белоруса, который стал вице-мэром Ялты, уволили за поддержку протестов

Источник материала: Ежедневник

by.tribuna.com

Бывший председатель Бобруйского городского совета депутатов и бывший председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев, который 21 сентября стал заместителем главы администрации Ялты, уволен. Об этом сообщил мэр Ялты Иван Имгрунт в Facebook.

В сообщении сказано, что данное решение было принято «по итогам проведенной проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева» и поддержки белоруской оппозиции.

«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведённой проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Белоруссии, принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности»

Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», – написал мэр Ялты.