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Чиновника-белоруса, который стал вице-мэром Ялты, уволили за поддержку протестов

25.09.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

by.tribuna.com

Бывший председатель Бобруйского городского совета депутатов и бывший председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев, который 21 сентября стал заместителем главы администрации Ялты, уволен. Об этом сообщил мэр Ялты Иван Имгрунт в Facebook.

В сообщении сказано, что данное решение было принято «по итогам проведенной проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева» и поддержки белоруской оппозиции.

«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведённой проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Белоруссии, принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности»

Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», – написал мэр Ялты.

 
 
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Бывший председатель Бобруйского городского совета депутатов и бывший председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев, который 21 сентября стал...
 
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