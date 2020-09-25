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Задержана адвокат Колесниковой

25.09.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

4esnok.by

Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Адвокат Виктор Мацкевич рассказал Tut.by, что 24 сентября в 13:50 Казак рассталась со своей коллегой, с которой виделась на улице Коммунистической. По словам Мацкевича, она торопилась на судебное заседание, но в суд так и не приехала, ее автомобиль был закрыт и припаркован там же, где она встречалась с коллегой. Он добавил, что муж Казак направил заявление о похищении человека в РУВД Центрального района.

Как сообщает «Наша нива» со ссылкой на очевидцев, в 13:50 напротив Коммунистической, д. 24, неизвестные задержали девушку и увезли на машине Geely 8971 ТА-7. По их словам, девушка прокричала «помогите».

В ИВС на Окрестина защитнику сообщили, что Людмила Казак находится там по административному делу, по какой статье — информацию дать не могут.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение. Об этом сообщила...
 
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