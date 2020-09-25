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Задержана адвокат Колесниковой
25.09.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
4esnok.by
Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
Адвокат Виктор Мацкевич рассказал
Как сообщает
В ИВС на Окрестина защитнику сообщили, что Людмила Казак находится там по административному делу, по какой статье — информацию дать не могут.
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Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение. Об этом сообщила...
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