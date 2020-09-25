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БПС-Сбербанк проведет ребрендинг в 2021 году
Источник материала: Myfin
«Ребрендинг позволит приблизить восприятие банка к тому, какой он есть сейчас – современный, быстрый и высокотехнологичный. И в этом отношении мы двигаемся в мировом тренде, когда банк перестает восприниматься как совокупность офисов. Сегодня это скорее единая экосистема, которая доступна везде – от смартфона и фитнес-браслета до банковского мультиофиса», – пояснил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.
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БПС-Сбербанк проведет ребрендинг в течение 2021 года следом за материнской структурой. 24 сентября Сбербанк представил новый логотип и бренд.
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