ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БПС-Сбербанк проведет ребрендинг в 2021 году

25.09.2020 13:13 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Ребрендинг позволит приблизить восприятие банка к тому, какой он есть сейчас – современный, быстрый и высокотехнологичный. И в этом отношении мы двигаемся в мировом тренде, когда банк перестает восприниматься как совокупность офисов. Сегодня это скорее единая экосистема, которая доступна везде – от смартфона и фитнес-браслета до банковского мультиофиса», – пояснил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БПС-Сбербанк проведет ребрендинг в течение 2021 года следом за материнской структурой. 24 сентября Сбербанк представил новый логотип и бренд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэпер Серега о гимне брестского "Динамо": все знают, что я был щедро оплачен — Зайцев по-другому не поступает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика