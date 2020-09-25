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Новые послабления для брокеров и управляющих на белорусском фондовом рынке
Источник материала: Myfin
23 сентября вступает в силу постановление Минфина от 9 сентября 2020 г. 34 «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 20».
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В Министерстве финансов Беларуси сообщили об изменении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
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