Советские вклады: сколько миллиардов сгорело и был ли шанс получить компенсацию?

Myfin.by предлагает вспомнить как пропали эти вклады и представить себе что бы случилось, если бы они сохранились. Потому что страна, которую некоторые вспоминают теперь добрым словом, всегда жила в состоянии дефицита потребительских товаров. Как следствие – росла избыточная масса советских рублей на руках у граждан. Изрядную сумму лишних денег составляли деньги на вкладах граждан.предлагает вспомнить как пропали эти вклады и представить себе что бы случилось, если бы они сохранились.





Куда могли вложить деньги советские люди?

Частная собственность в СССР была полностью запрещена, было только понятие личной собственности. Автомобили и дорогая мебель продавалась по очереди, иногда многолетней. Законно купить лишнюю квартиру не разрешалось. Как и продать имеющуюся.





Можно было построить на свободные деньги гараж или дачу, но ограничения на слишком богатых были и здесь. Существовал «серый» рынок: цеховики, фарцовщики, продажи «из под прилавка» и т.д. Но весь платежеспособный спрос удовлетворить они не могли.





В итоге население разместило массу свободных рублей на вкладах в Сбербанке СССР. Еще некоторое их количество пошло на накопительное страхование детей, с выдачей после 18 лет. Были также совсем непопулярные облигации государственного займа, с «добровольно-принудительной» подпиской.





Сколько денег осталось на депозитах советских граждан?

Как ни странно точного ответа на этот вопрос нет. То ли данные слишком неприятны, то ли последние советские годы внесли сумятицу, однако об общей величине вкладов спорят академики, депутаты, журналисты и прочие публичные персоны.





Борис Хейфец, представитель Российской Академии Наук, говорил о $380-460 миллиардах в пересчете на курсы 2007 года. Жестче высказался американский экономист и журналист Джуд Ваннински. По его мнению, исходя из уровня цен, рубль и доллар были примерно равны. Значит – советские граждане потеряли сбережений где-то на $600 млрд. Это 2/3 всех денег населения и в 10 раз больше внешнего государственного долга СССР.









Как пропали деньги на вкладах?

Все стало окончательно ясно в 1991 году. Но первые сигналы появились на 2-3 года раньше (и понимающие люди этим воспользовались).





В конце 80-х заметно вырос дефицит практически всех товаров: продукты, спиртное и т.д. начали продавать по талонам, очень плохо стало с одеждой и обувью. Но зарплаты росли.





В 1990-91 начались проблемы со снятием наличных. Появились ночные очереди у сберкасс, чтобы снять зарплату. Напомним, что основная масса зарплаты зачислялась на сберегательные книжки и выдавалась в сберегательных кассах. Безналичные платежи и переводы граждане СССР использовали редко. Купить телевизор, машину, дом за безнал было невозможно.





Зарплаты продолжали расти. К середине 1991 года они увеличились в 2 раза, к концу года – в 3 раза.





Указ Президента СССР от 22.01.1991 N УП-1329 ограничил снятие денег с вкладов. В месяц разрешалось снимать не более 500 рублей. Указ вскоре отменили, но инфляция успела фактически «съесть» большую часть сумм на депозитах. А проблемы с наличностью в сберкассах и товарный дефицит остались.





Советский рубль еще некоторое время оставался законным платежным средством, однако его свободно эмитировали уже 12 госбанков: в России, Казахстане, Украине, Молдове и других республиках. Цена этого рубля, и, соответственно, вкладов быстро упала – сначала в десятки, потом в сотни и тысячи раз.





Что бы было, если бы вклады не заморозили?

Вначале вспомним, как снимали зарплату на первых волнах гиперинфляции. Получить деньги старались сразу после зачисления на сберкнижки и в этот же день несли их в торговлю.





Следующая зарплата бывала на 15-20% выше предыдущей, но потребительский рынок компенсировал лишнюю денежную массу ростом цен.





Что бы случилось, если бы люди могли снимать не только зарплаты, но и сбережения?





Эти деньги немедленно пошли бы на покупку потребительских товаров, потому что всем уже было ясно – копить деньги при гиперинфляции невозможно. Однако рост цен обгонял бы не только рост зарплат, но увеличение всего объема свободных денег.





Здесь вместо одной беды появилось бы две:





Если рост цен сильно опережает рост доходов, то живущие на зарплату могут купить значительно меньше, чем рассчитывали. А это уже шаг к голодным бунтам.

Те, у кого есть на руках свободные деньги, стремятся поскорее от них избавиться. Спрос и цены растут «истерическими» темпами. Ценностью становятся товары, доверие к деньгам стремительно падает.





Результат тот же, что и был, но значительно быстрее.





Был ли способ сохранить вклады и ценность денег?

Раздаются голоса, что вклады можно было сберечь, если бы эти деньги пустили на приватизацию госимущества. Звучит справедливо – самые трудолюбивые и экономные получили бы большую долю «всенародной собственности».





На практике же … Представляете ли вы как госпредприятия становятся реальными акционерными обществами? Акции достаются бережливым пенсионерам, труженикам Севера, ударникам производства и т.д. Потом на собрании акционеров они назначают честных управляющих, которые к общему благу переводят старые предприятия на рыночные рельсы и обогащают владельцев акций. Что-то похожее обещали в России в процессе ваучерной приватизации. Почти ничего не вышло.









О компенсации советских вкладов

Компенсировать депозиты граждан начал еще президент СССР М.С. Горбачев. Уже весной 1991 года суммы на счетах проиндексировали (увеличили) на 40%. Правда официальные цены только за апрель 1991 года поднялись на 60%. Тем не менее, эта индексация была справедливей всех будущих.





В России советские вклады собирались вернуть как минимум трижды с 1993 до 2009 года. Но не вернули даже в самый благополучный период максимальных цен на нефть. Хотя компенсация советских вкладов сделала бы для популярности власти заведомо больше, чем самые великие военно-политические победы.





Беларусь в этом плане ведет себя «скромнее». В 1992 году к оставшимся вкладам добавили 19,3%, в 1993 году к суммам свыше 1 000 руб. размещенным до 1991 года прибавили еще 4 000 руб., а суммы меньше 1 000 руб. увеличили в 5 раз. В 1994 году остатки вкладов по состоянию на 1.01.1992 года увеличили в 10 раз. А в 1996 году эти вклады выросли сразу в 1 000 раз, но только для ветеранов ВОВ.





Однако на практике все печально. Автору этого текста когда-то выдали по накопительной детской страховке в 2 500 советских рублей сумму эквивалентную 3 кг вареной колбасы.





На текущий момент нет надежды, что хоть одна из постсоветских стран сумеет компенсировать советские вклады. Хотя бы потому, что для этого просто нет свободных ресурсов.





Что в итоге?

Советская экономика была устроена таким образом, что власти любой ценой пытались удерживать цены на одном месте. Это выливалось в избыточную денежную массу, не обеспеченную товарами и дефицит этих самых товаров.





По сути, советские вклады никогда деньгами и не были. Это виртуальные вклады, вроде акций АО «МММ», целью которых было создать иллюзию у граждан, что у них есть какие-то сбережения и обеспеченная старость.





А обменять эти деньги на товары в полном объеме в принципе не было возможно.





Заработная плата в советских рублях постоянно росла. Так средний заработок в 1960 году равнялся 73,1 руб., в 1970 – 121,2 руб., в 1980 – 174 руб., в 1985 – 199,2 руб., в 1990 – 303 руб. При этом товарный дефицит рос еще быстрее. По заявлению одного из последних замминстров финансов СССР советский рубль в 1970 году был обеспечен товарами на 62 копейки, в 1980 – на 29 копеек, в 1990 – на 13 копеек.





В реальности этих денег у советских граждан не было, экономика их не могла обеспечить. И нужно было либо отпускать цены, что произошло только после распада СССР, либо радикально, в несколько раз, снижать зарплаты, что поставило бы большую часть населения страны на грань выживания.