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Максим Кац: Это была самая нелепая и позорная инаугурация
Источник материала: Партизан
Российский политик Максим Кац прокомментировал тайную инаугурацию Лукашенко.
"Вчера прошла самая нелепая и позорная инаугурация из тех, о которых я знаю, - говорит Максим Кац. - Александр Лукашенко, проигравший президентские выборы, тайно провёл процедуру назначения себя на пост президента".
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Российский политик Максим Кац прокомментировал тайную инаугурацию Лукашенко.
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