Поротников: Протесты будут менять формат, но никуда не денутся - в обществе серьезный запрос на перемены

Thinktanks.by координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. - Сделать процедуру тайной даже для приглашенных лиц — это надо умудриться. «Тайная инаугурация не принесла никаких дивидендов Александру Лукашенко, скорее, наоборот. То, как это было сделано, вызвало недоумение и насмешки, но никак не добавило легитимности правителю, - отметил в интервьюкоординатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. -





Чиновникам сказали, что их вызывают во Дворец независимости на совещание по Всебелорусскому народному собранию, придворным певцам сказали о каком-то мероприятии-сюрпризе.





По сути, мы увидели спецоперацию, которая очень ярко продемонстрировала недоверие Лукашенко даже вроде бы к своим людям, к тем, на которых он, казалось бы, опирается. Это, на мой взгляд, многое говорит о его внутреннем психологическом состоянии на данный момент. Несмотря на постоянную демонстрацию уверенности, он, как мне кажется, ощущает себя в осажденном бункере, никому не верит, боится предательства и так далее. И несмотря на весь его колоссальный опыт публичной коммуникации, свое нынешнее состояние скрыть ему сложно».





По мнению Андрея Поротникова, люди восприняли секретную процедуру, о которой узнали уже после проведения, «как демонстрацию слабости», «для Лукашенко было бы больше пользы, если бы это было бы сделано гласно и уверенно, пускай даже в состоянии чрезвычайного положения, во всяком случае, это было бы демонстрацией готовности к жесткому противостоянию, демонстрацией твердой позиции».





«Вместо этого народ почуствовал страх, недоверие и неуверенность, которыя царят наверху. Это замечено обществом и не сулит власти никаких выгод», - добавил аналитик.





Поводов для протестов будет предостаточно





«Что касается протестной вспышки в день так называемой инаугурации и практически отсутствие акций на следующий день, то это вовсе не говорит о затухании противостояния общества и власти, - отметил Андрей Поротников. - Протест может протекать в разных формах.





те самые люди, которые выходили на улицы в Минске, Гродно, Бресте и других городах - а это около 10% населения этих центров — никуда не уехали и не уедут, они останутся здесь, а поводов любить власть у них явно не появится. Опять же, невозможно бесконечно долго поддерживать массовую мобилизацию людей, их регулярный выход на улицы. Но протест на самом деле никуда не испарится,





Более того, у колеблющейся части населения или у тех, скажем так, кто предпочитает не любить власть на диване, в ближайшее время будет гораздо больше оснований для того, чтобы активизировать свое недовольство и выражать его каким-то иным способом, более активно и более публично.





Я имею в виду экономическую ситуацию в стране. Если посмотреть среднюю зарплату в нынешнем августе, то она оказалась ниже на 20%, чем в 2013 году. Люди стали беднее и обеднеют в ближайшее время еще больше».





По мнению Андрея Поротникова, «вероятно, силы, оппонирующие режиму, сейчас находятся в поиске новых форм протеста и давления на власть», «да и общество само находится в поиске таких форм, например, локальная активность (районные и дворовые чаты, комитеты) — это новая реальность, это новая инфраструктура общественного и политического активизма, которая возникла, стала устойчивой и которой осталось придать динамику развития и оформления, во всяком случае, локальную активность уже не проигнорируешь».





«Думаю, следует также ожидать активизации работы в рамках независимых профсоюзов, ведь ухудшение экономической ситуации первыми почувствуют на себе работники наемного труда», - считает Андрей Поротников.





«Поводы для выхода на улицы у людей еще будут, а вот страха, как мы видим, стало гораздо меньше.

Активность, солидарность общества, которой мало кто ожидал, показывает серьезный запрос на перемены. И сбить это уже, думаю, не удастся.

Власть могла бы попробовать заболтать этот запрос или успокоить второстепенными уступками, но тут все упирается в одного человека, для которого уступки, переговоры — неприемлемый вариант. Ошибка за ошибкой — похоже, это становится стилем власти», - сказал Андрей Поротников.