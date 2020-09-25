Источник материала: АФН

Сбербанк России не рассматривает возможность продажи белорусского дочернего БПС-Сбербанка.

"Там вариант продажи сегодня не рассматривается. Конечно, ситуация стрессовая - удешевление местной валюты, повышение ставок ЦБ Беларуси. Есть проблемы ликвидности в местной валюте", - сообщил глава Сбера Герман Греф в интервью газете "Коммерсант", передает Интерфакс.

Он напомнил о ранее озвученной им же информации об отсутствии ликвидности из-за прекращения операций рефинансирования со стороны местного регулятора. "Ситуация непростая, но она вполне устойчивая, стабильная и полностью под контролем", - отметил банкир.

Он также сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов не обращались к Сбербанку с просьбой не закрывать кредитные лимиты на Беларусь. Ранее о соответствующем обращении сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Ко мне не обращались. Если портится макроэкономика в какой-то стране, портятся и соответствующие метрики компаний, автоматически сокращаются лимиты. В такой ситуации бессмысленно звонить и просить", - сказал Греф.

По его словам, при необходимости ЦБ просто поменял бы регулирование, перестал учитывать определенные риск-метрики, "тогда появилось бы поле для разговора". "Про такие инициативы ЦБ лично я не знаю", - уточнил глава Сбербанка.