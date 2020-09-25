Путин вряд ли приедет в Минск на форум регионов Беларуси и России (Update)

Источник материала: АФН

Лукашенко и Путин приглашены на VII Форум регионов Беларуси и России, однако Путин вряд ли планирует ехать в Беларусь, свидетельствует его график.

"Президенты приглашены. Формат прорабатывается", - сказал сегодня в госсми вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Анатолий Исаченко.

Как сообщалось, VII Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области.

Между тем, телеграм-канал журналистов Кремлевского пул агентства РИА «Новости» сообщил, что Путин встретится с президентом Киргизии 28 сентября в Сочи,

где в этот уикенд пройдет очередной этап гонок F1. Однако, Путин на этот раа не поедет на F1.

Отсутствие Путина на форуме регионов в Минске подтвердил и пресс-секретарь Дмитрий Песков, уточнив, что в графике Путина нет такое поездки.

"Но к участникам форума глава государства так или иначе обратится", - заявил Песков.